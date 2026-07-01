La conocida ciudad de Cádiz que creó la primera playa canina de toda la provincia: los perros pueden refrescarse en el mar, correr por la arena y usar las duchas adaptadas

La primera playa canina de la provincia de Cádiz no se creó en su capital o en sus localidades más turísticas, sino en una conocida ciudad que hizo de uno de sus mejores litorales un paraíso para que los canes pudieran disfrutar del mar y la arena. Se trata de San Fernando y su playa canina de Camposoto, situada en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz.

Adriana Fernández

Fue en 2016 cuando se decidió crear una playa canina en una parte de esta reconocida playa virgen situada en una zona de marismas naturales con altos valores ambientales que cuenta con la Bandera Azul y la Q de Calidad Turística.

Playa canina de Camposoto / Istock

Una zona de Camposoto reservada para perros

Se usó esta sección del litoral para tal fin debido a que las aguas de esta porción de playa no eran aptas para el uso humano, por lo que se decidió destinarla a crear la primera playa para perros de toda la provincia.

Así nació la playa canina de Camposoto, un litoral de 5.000 metros cuadrados en la que las mascotas tienen que ir con correa, a excepción de un área acotada de 1.125 metros, en el que pueden ir sueltos y jugar con soltura en la arena.

Sistema de dunas en la playa de Camposoto / Istock

Baño para perros y acceso por Punta del Boquerón

Además, pueden bañarse libremente en el mar, además de contar con una ducha adaptada para perros. Sin embargo, los dueños no pueden aprovechar el paseo para refrescarse con ellos, ya que sus aguas siguen sin ser aptas para los humanos.

Para llegar a esta playa que se ha convertido en todo un paraíso para los amantes de los animales y sus mascotas, es necesario tomar el acceso 8 de la playa de Camposoto y recorrer a pie el sendero de la Punta del Boquerón.

Esta playa ya es accesible para perros. / Istock

Un sendero de 1.450 metros para llegar a la playa canina

Un camino de 1.450 metros de distancia para el que es necesario dedicar entre 15 y 20 minutos de paseo, lo que ha hecho que muchos dueños hayan mostrado sus quejas por tener que recorrer tan larga distancia para poder disfrutar de un día de playa con sus animales.

Para hacer uso de estas instalaciones, es necesario respetar una serie de normas que se pueden encontrar nada más llegar a la playa, como son la prohibición de salir con las mascotas de la zona delimitada como playa canina o la obligación de recoger siempre los excrementos de los animales y depositarlos en las papeleras.

Playa de Camposoto / Istock

Normas de uso en la playa para perros de Camposoto

Además, el animal debe estar controlado siempre por su dueño y el acceso de los perros a la playa canina se tiene que hacer en compañía de sus dueños, con correa y únicamente a través del sendero peatonal de la Punta del Boquerón.

"En la zona acotada con vallado, las mascotas podrán estar sueltas, salvo las potencialmente peligrosas", recalca la normativa, que asegura que las mascotas pueden acceder al mar con correa y en compañía de sus dueños, mientras que los usuarios de la playa, incluso los propietarios de los animales, tienen prohibido el baño.

Fuente: El Correo de Andalucía