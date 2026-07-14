Esta ciudad de Andalucía es la capital del aceite de oliva: una de la catedrales más importantes de la península, una iglesia del siglo XIII y los baños árabes mejores conservados de toda Europa

Si hay un sitio en Andalucía que te sorprenderá de verdad, ese sin duda es Jaén. Vayas donde vayas, estarás rodeado de montañas y de un ”mar de olivos” que harán que disfrutes de un espectacular paisaje rural. Situada al nordeste, es conocida por ser la capital mundial del Aceite de Oliva o “la capital del santo reino”. Tiene más de 590.000 hectáreas de olivar y produce aproximadamente el 40% del aceite de oliva español. Aunque no es considerada como la más grande de las ciudades, Jaén cuenta con una población de 110.000 habitantes en total.

Adriana Fernández

Si eres un amante de la historia, este es tu lugar ideal. Muy cerca de la gran capital encuentras Úbeda y Baeza, dos joyas que son patrimonio de la Humanidad. Además, en ellas se conservan importantes colecciones de arte ibérico y yacimientos destacados. Son más de 400 castillos lo que podrás encontrar en esta ciudad. Uno de sus monumentos más emblemáticos y visitados que no podrá pasar desapercibido por tu visita es el castillo de Santa Catalina, que se encuentra en lo alto de un cerro y ofrece vistas panorámicas de Jaén, el valle del Guadalquivir y los olivares.

Calle Bernabé Soriano y Catedral de Jaén / Istock / diego

La catedral de Jaén: una de las más importantes de España

La Santa iglesia catedral de la Asunción de la Virgen, más conocida como Catedral de Jaén, fue mandada a construir en el siglo XIII por Fernando III, donde se ubicaba la antigua mezquita árabe. Es una de las catedrales renacentistas más espectaculares e importantes de España. Tiene una espectacular fachada barroca y fue diseñado por el conocido arquitecto Andrés de Vandelvira.

Fachada de la Catedral de la ciudad de Jaén / Istock / quintanilla

En distintos rincones de la Catedral verás la imagen de la Santa Faz, icono de la ciudad. Pero, sin duda, lo más importante está en su interior, la reliquia del Santo Rostro, uno de los paños donde Cristo se secó el rostro de camino al calvario. Está dentro de un relicario con rubíes, diamantes y esmeraldas. Este es el principal motivo por el que se decidió construir una catedral en esta pequeña ciudad, ya que eran muchos los que visitaban la reliquia y era un encuentro de peregrinación durante muchos siglos.

Paisaje urbano de Jaén por la noche / Istock / Sergey Dzyuba

Otro de los lugares que tienes que visitar sí o sí son sus grandes baños árabes, los más grandes que puedes visitar en España y los mejores conservados de toda Europa. Se construyeron en el Siglo XI durante los reinos de taifas sobre los restos de un antiguo balneario romano, pero se siguieron utilizando después de la reconquista cristiana hasta el siglo XV.

Catedral de jaén / Istock / quintanilla

Cerca de los baños árabes está la iglesia más antigua de Jaén, que dentro tiene grandes piezas artísticas como el retrato de la Magdalena. Lo que más impacta es su hermoso patio con arcos de medio punto y un precioso estanque. Enfrente, está el Raudal de la Magdalena, según la leyenda tuvo su guarida el famoso Lagarto de Jaén, símbolo de la ciudad que es también Patrimonio Cultural Inmaterial de España y tiene su propio festival de música, el lagarto Rock.

Jaén: una de las gastronomías más exquisitas de Andalucía

La gastronomía de Jaén destaca por su aceite de oliva virgen extra (AOVE) donde encontramos tres denominaciones de origen de aceite de oliva diferentes como son los de Sierra de Segura, Sierra de Cazorla y Sierra Mágina. Otro de los platos más famosos son los andrajos, un guiso elaborado con un sofrito de tomate, cebolla, ajo y pimiento rojo, que se le añaden tortas de harina y bacalao, conejo o liebre.

Olivos con frutos maduros de aceituna para aceite de oliva en Andalucía España / Istock / TONO BALAGUER

Si tu perdición es el ajo, el ajoatao es para tí se hace una pasta con aceite y ajo molido, que suele acompañar los huevos y patatas. Con las patatas se hace un puré, que se mezcla con la masa de ajos, previamente machacada en el mortero. Se deja enfriar la masa, para evitar que cuaje, y se echa huevo y, seguidamente, un chorro de zumo de limón o de vinagre.

También otros de los platos degustados más importantes es una morcilla típica de la provincia de Jaén, aunque especialmente del municipio de Úbeda. De elaboración artesanal, se trata de una morcilla hecha con cebolla y piñones. Se diferencia del resto en que, antes del proceso de embutido, se escalda en una caldera.