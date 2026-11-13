Lo llaman "el pueblo de las brujas" y es uno de los conjuntos medievales más singulares de Teruel: una iglesia fortificada del siglo XV Bien de Interés Cultural y una casa gótica con una sirena

Cuenta la leyenda que las brujas de Jabaloyas solían bajar al pueblo de Frías de Albarracín para robar el vino de las bodegas, un elixir que, mezclado con hierbas, les permitía alcanzar el éxtasis. Penetraban en las bodegas a través de la chimenea, gustando de tomar, sobre todo, el vino del Tío Candelas, que poseía el mejor caldo de toda la localidad. La sucesión de robos le llevó a vigilar la bodega día y noche, tratando de atrapar al ladrón.

Pueblo de Jabaloyas desde el exterior. / Ayuntamiento de Jabaloyas

Una noche, mientras hacía guardia, vio llegar a unos seres volando sobre escobas que entraban por el tejado de su bodega. Asustado, pero con ganas de revancha, salió de su escondite y se acercó a la puerta para abrirla. Justo cuando abrió, acertó a ver cómo las mujeres se convertían en horcas. Se le ocurrió calentar el hierro de marcar las ovejas y aplicarlo a las horcas, dejándoles una señal. Al día siguiente, el bodeguero pudo ver cómo había varias mujeres en el pueblo señaladas por el fuego.

Adriana Fernández

Aquellas mujeres, como cuenta la leyenda, venían de un pueblo cercano, a más de 1.400 metros de altitud y a los pies del monte Jabalón, que durante siglos fue escenario de relatos de brujas y seres mágicos. "Si hay algún pueblo que se puede considerar como lugar mágico por excelencia ese es Jabaloyas", escribía el historiador Rubén Sáez Abad, que ha recopilado los mitos y leyendas de la sierra de Albarracín. Hoy viven en él 66 personas, y en la comarca todavía se le conoce como el pueblo de las brujas.

Iglesia de la Asunción, Jabaloyas. / Ayuntamiento de Jabaloyas

Un pueblo de leyenda

El pueblo tiene además un pasado mucho más antiguo que sus leyendas. En el entorno se conservan pinturas rupestres, como las del Pajarejo y las del prado de las Olivanas, dejadas por cazadores y recolectores hace miles de años. En lo alto del monte hubo además un poblado prerromano protegido por un foso, y en el siglo XII el lugar, con el nombre de Bunt, formaba parte de un reino taifa vecino de Albarracín.

Tras la conquista cristiana, el pueblo se repobló, y a comienzos del siglo XIV Jaime II le dio un recinto amurallado y le eximió de impuestos, convirtiéndolo en cabeza de una de las cuatro sesmas, las divisiones fiscales de la Comunidad de Santa María de Albarracín, declarada la sesma más antigua.

De aquella época de esplendor, entre los siglos XV y XVI, viene buena parte del caserío que se ve hoy: casas de mampostería, sillares en las esquinas y en los huecos, portadas con arcos de medio punto y, en algunos casos, ventanas góticas con escudos en el arco.

Fuente de la canal, Jabaloyas / Ayuntamiento de Jabaloyas

La iglesia amurallada y la casa de la sirena

El edificio más llamativo del pueblo es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, levantada en el siglo XV. Por dentro conserva su planta gótica original, con una sola nave de cinco tramos, capillas laterales incluidas más adelante y un ábside poligonal con bóvedas de crucería. Por fuera, el templo entero está rodeado por una muralla de mampostería y hoy su conjunto al completo está declarado Bien de Interés Cultural, como iglesia fortificada.

A pocos pasos, en la calle Plaza Vieja, está la Casa de la Sirena, una fachada gótico-renacentista que debe su nombre a la figura que aparece en su portada. El historiador llegó a sugerir que pudo pertenecer a algún nigromante o a alguna bruja, aunque la explicación más terrenal se refiere a la relación entre el pueblo y los compradores de lana italianos; y muy cerca queda la Casa de los Diezmos, la antigua lonja donde se guardaba el grano de los impuestos, hoy pública y rehabilitada.

Casa de la Sirena, Jabaloyas / Ayuntamiento de Jabaloyas

Subida al Jabalón

Y si quieres descubrir sus alrededores, descubre el monte Jabalón, que asoma por encima del pueblo, Por encima del pueblo se levanta el monte Jabalón, de 1.692 metros, el punto más alto de la zona. En su cima está la ermita de San Cristóbal, patrón de Jabaloyas, y desde allí se ve buena parte de la sierra de Albarracín. A las afueras del pueblo queda también la ermita de la Virgen de los Dolores, del siglo XVII, gótica con influencias mudéjares.

Sierra de Albarracín. / Sensación Rural / José Rumí

En invierno, a esta altitud, el frío es intenso y las rutas por el monte conviene hacerlas con ropa de abrigo y consultando antes el tiempo. A media hora larga en coche queda Albarracín, que completa la escapada.