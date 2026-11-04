Se conoce como "la ciudad de los templarios" y tiene uno de los castillos más espectaculares de España: una fortaleza de 8000 metros cuadrados, rodeado de viñedos de montaña y con obras de Leonardo Da Vinci

Los Templarios fue una orden militar y religiosa que surgió a comienzos del siglo XII para proteger a los peregrinos cristianos que se dirigían a Tierra Santa. Algo así como unos monjes guerreros que, gracias a donaciones de nobles, herencias y ciertos privilegios papales (como exenciones de impuestos) consiguió acumular una enorme riqueza.

Su misión: proteger a los peregrinos del Camino de Santiago / Istock / Sebastian Fernandez

De hecho, se les considera los precursores de la banca moderna, porque crearon un sistema avanzado en Europa que permitía a los peregrinos depositar dinero en un lugar y retirarlo en otro mediante documentos sellados; algo que para los entendidos en finanzas se puede considerar como el antecedente de los cheques bancarios.

Adriana Fernández

La gran élite medieval

Esta élite política, económica, militar y religiosa llegó a ser muy poderosa en toda Europa y sin duda marcó la Edad Media. Y sus imponentes edificaciones son, a día de hoy, uno de los grandes testimonios de su paso por la historia. Más que castillos, se puede hablar de inmensas fortalezas, centros de poder y logística convertidos en cuarteles defensivos, sí, pero también ejercían como monasterios, centros administrativos y nodos de su red comercial y agrícola, en definitiva.

Y en España tenemos uno de los grandes epicentros templarios a nivel europeo: Ponferrada, un lugar que para muchos es la gran ciudad de los templarios. La orden militar llegó a esta ciudad situada en la comarca de El Bierzo, al norte de la provincia de León, en 1178, justo en ese momento en el que Ponferrada pasó a depender de la Orden del Temple.

La gran ciudad de los Templarios / Istock / Laszlo Konya

Proteger el Camino de Santiago

Al llegar, lo primero que hicieron fue ampliar una fortificación anterior para proteger el Camino de Santiago. Hoy se le conoce como el Castillo de los Templarios, y es el gran símbolo de la ciudad: un edificio de más de 8000 metros cuadrados situado en una parcela de más de 16000.

Lo singular es que este castillo, a diferencia de la mayoría de fortalezas medievales, situadas a las afueras de la ciudad, se encuentra dentro del propio recinto del municipio, en el corazón del centro histórico. Se levanta sobre un espolón junto al río Sil, en un punto estratégico que servía precisamente para controlar el paso entre la Meseta y Galicia y, en definitiva, proteger el Camino de Santiago, principal misión de la Orden del Temple.

Ponferrada y su castillo Templario / Istock

Eso sí, tras la desaparición de la Orden (algo que sucedió en 1312), la fortaleza pasó por distintas manos. Uno de los personajes fundamentales en su historia fue Pedro Álvarez Osorio, primer conde de Lemos, que durante el siglo XV impulsó importantes obras y transformó parte del recinto en una residencia palaciega.

Lo más curioso y sorprendente es que, a pesar de su importancia a lo largo de los siglos, el castillo templario de Ponferrada estuvo a punto de desaparecer tras siglos de abandono y deterioro. Tras los conflictos nobiliarios y los cambios de propiedad, perdió progresivamente su función defensiva, hasta el punto de que durante el siglo XIX sufrió un gran expolio y un importante deterioro.

Su declaración como Monumento Nacional en 1924 contribuyó a frenar ese proceso. Hoy está protegido como Bien de Interés Cultural y ha sido objeto de sucesivas intervenciones de restauración y recuperación.

Es Monumento Nacional / Istock

Una biblioteca templaria con obra de Da Vinci

Hoy se puede visitar y una de las grandes sorpresas es Templum Libri, una colección bibliográfica vinculada al conocimiento medieval y a la historia de los libros. Y la Biblioteca Templaria que se encuentra en su interior, junto con el Centro de Investigación y Estudios Históricos de Ponferrada. La colección reúne cerca de 1400 libros, entre ellos facsímiles de obras de Leonardo da Vinci. Es una forma de conectar el pasado militar del edificio con su actual función cultural.