El Conjunto Histórico más bonito de España es un desconocido: un precioso pueblo de casas de piedra y un castillo árabe del siglo XIII

No son muchos los castillos árabes que quedan en pie en España, ya que la mayoría fueron reconstruidos tras la Reconquista cristiana y lo que hoy vemos es muy distinto a lo que fue. Pero este se mantiene en pie, aunque en estado de ruina. Contaba con un recinto amurallado, pero lo que mejor se conserva es la torre del homenaje que se llamaba la Torreta y una bóveda de crucería en la planta baja.