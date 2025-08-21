Es Conjunto Histórico-Artístico, pero nadie lo conoce: así es uno de los pueblos más bonitos de España

Otra de las actividades más entretenidas que realizar en el pueblo es perderse por sus calles. Estas son uno de los mayores atractivos del pueblo, pues vayas donde vayas encontrarás preciosas y coloridas flores en las puertas y fachadas de las casas. Durante el paseo podemos toparnos con sus antiguos lavaderos o Chafaril, formados por dos pilones que recogen el agua directamente de tres caños. Cuenta con seis zonas de lavado y justo al lado de los pilones se encuentra la estatua de las lavanderas, una figura en honor a las antiguas lavaderas que realizaban el lavado de la ropa en ese lugar.