Es Conjunto Histórico-Artístico y tiene un precioso castillo convertido en Parador: el pueblo medieval perfecto para una escapada es, además, muy barato

Este es uno de esos pueblos que todo el mundo debería visitar, al menos, una vez en la vida.
Septiembre es el mes de las escapadas. Es el momento perfecto para huir de la rutina -aunque parezca demasiado pronto para hacerlo- y sentirnos todavía un poco cerca del verano y de esas vacaciones que ya acabaron. Las temperaturas todavía se mantienen algo cálidas y los lugares han dejado de estar masificados desde finales de agosto. Lo único que falta es escoger el destino.
Los pueblos españoles gozan de un encanto único y diferenciador que hace que tanto locales como extranjeros queden prendados de ellos. Buen ejemplo de ello es este pequeño pueblo de Cuenca que no llega a los 200 habitantes, pero que alberga un precioso castillo reconvertido en Parador. Se trata de Alarcón, uno de los destinos más impresionantes y bellos de toda Castilla-La Mancha.
Un pueblo con tres puertas en la muralla medieval
Esta villa medieval se construyó en uno de los meandros del río Júcar y se hizo de tal manera que pareciera que sus casas están continuamente desafiando la gravedad. Mucho antes de alcanzar su máximo apogeo durante la época musulmana, hubo asentamientos durante la Prehistoria, aunque de aquel momento no queda prácticamente nada. De lo que sí se conservan monumentos es de la Edad Media.
La Puerta del Campo da la bienvenida a los viajeros y aporta una pincelada sobre lo que se hallará tras ella. Es parte de la muralla defensiva -una de las mejor conservadas de España- que se levantó en el siglo XIV y de la que también se mantienen en pie la Torre de Armas y dos puertas más: la Puerta del Calabozo o la de 'Enmedio' y la del Bodegón. Esta última pertenece al famoso castillo.
El castillo Parador más bonito de La Mancha
Esta impactante fortaleza se erigió sobre otra de origen árabe del siglo VIII, aunque su antigüedad e interés es tal que se cree que podría haber habido otra debajo del período romano. No fue hasta la llegada del Renacimiento a España cuando se construyó la Torre del Homenaje. No hay duda de que sus paredes han presenciado miles de historias, pero la más especial es que allí escribió Don Juan Manuel 'El Conde Lucanor' en el siglo XIV.
Sin embargo, en el siglo XIX quedó completamente abandonado; pero en el XX se rehabilitó y desde 1964 forma parte de la prestigiosa red de Paradores de España. Es una de las mejores opciones para hospedarse durante una visita al pueblo porque, además, desde él se contemplan las vistas más espectaculares sobre el río Júcar, pues se asoma desde el Pico de los Hidalgos.
Como sucede con la mayoría de Paradores de este tipo, su interior está completamente reformado y las habitaciones cuentan con todos los servicios necesarios con un toque antiguo para mantener al huésped dentro de la atmósfera. El exterior está rodeado por las tres líneas de muralla originales y todavía se conserva casi intacto el patio de armas, hoy ornamentado con jardines.
Muchas iglesias y tradición
Allí mismo se puede degustar la tradición manchega a través del Restaurante del Parador de Alarcón. Guiso manchego, morteruelo, perdiz en escabeche, queso de oveja, pisto y todo aderezado con un buen vino. Si bien estas opciones tienen un precio algo más elevado, hay otras muchas en el pueblo que se adaptan a todos los bolsillos. Empezando por la visita turística, que puede ser gratuita o salir por muy poco dinero.
Otros monumentos que pueden visitarse en Alarcón son las iglesias. A pesar de su reducido tamaño, cuenta con muchos templos cristianos entre sus fronteras. La única que funciona como tal actualmente es la iglesia de Santa María del siglo XVI, de estilo gótico. Por otro lado, la más antigua es la de Santo Domingo de Silos, del siglo XIII, aunque fue restaurada durante el Renacimiento y el Barroco y se usa como sala de exposiciones.
Frente al mirador de San Juan desde donde se ve la Torre de Cañavate, se encuentra la iglesia de San Juan Bautista. En su interior alberga pinturas contemporáneas del artista conquense Jesús Mateo, que han llamado la atención incluso de la Unesco. Y por último la de la Santísima Trinidad, que data de principios del siglo XVI y es de estilo plateresco. Conocer Alarcón es adentrarse en un tiempo pasado donde la belleza es la reina.
