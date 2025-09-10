Es Conjunto Histórico-Artístico y tiene un precioso castillo convertido en Parador: el pueblo medieval perfecto para una escapada es, además, muy barato

La Puerta del Campo da la bienvenida a los viajeros y aporta una pincelada sobre lo que se hallará tras ella. Es parte de la muralla defensiva -una de las mejor conservadas de España- que se levantó en el siglo XIV y de la que también se mantienen en pie la Torre de Armas y dos puertas más: la Puerta del Calabozo o la de 'Enmedio' y la del Bodegón. Esta última pertenece al famoso castillo.