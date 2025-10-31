El Conjunto Histórico-Artístico más desconocido de España es uno de los más bonitos: tiene un peculiar sistema de canales y arquitectura serrana

En esta zona hay decenas de rutas de senderismo mediante las que conocer un poco más a fondo este precioso espacio natural. Una de ellas es la que conduce de la plaza del Coso al Castaño del Robledo en una senda de 6,7 kilómetros, para adentrarnos en la tradición de castañas de la zona. Otra de ellas llega hasta Galaroza en 5,7 kilómetros. O la que lleva hasta Los Marines por un sendero circular precioso entre pinares, lagos y el gran castañar.