El Conjunto Histórico-Artístico más desconocido de España es uno de los más bonitos: tiene un peculiar sistema de canales y arquitectura serrana
Este precioso y pequeño pueblo en plena sierra onubense, destaca por muchas cosas, pero sobre todo por su belleza y serenidad.
Desde hace varias décadas, España está repleta de pueblos que han sido declarados Conjunto Histórico-Artístico. El primero fue La Alberca (Salamanca) en 1940. Casi un siglo más tarde, se cuentan en torno a 500 lugares con este título. Con esta cifra, es prácticamente imposible conocerlos todos. Algunos son más populares y otros pasan más desapercibidos, pero todos cuentan con una belleza y un encanto únicos.
En el segundo grupo se encuentra un pequeño pueblo de Huelva de unos 800 habitantes que fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1982: Fuenteheridos. Está ubicado en pleno corazón del Parque Natural de la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche, uno de los espacios protegidos más importantes de Andalucía, que ocupa casi toda la parte norte de la provincia con dehesas, bosques de encinas, alcornoques y castaños.
Castaños y rutas de senderismo
Es precisamente este último árbol, el castaño, al que está intrínsecamente ligada la historia del pueblo. Fuenteheridos está rodeado de castaños, que se encargan de mantener el microclima que tanto caracteriza a la sierra onubense. Crea un ambiente natural espectacular, pero también mucha riqueza y empleo para el pueblo. El paisaje que se forma en sus alrededores está considerado de extraordinaria belleza y puede conocerse mediante rutas de senderismo.
En esta zona hay decenas de rutas de senderismo mediante las que conocer un poco más a fondo este precioso espacio natural. Una de ellas es la que conduce de la plaza del Coso al Castaño del Robledo en una senda de 6,7 kilómetros, para adentrarnos en la tradición de castañas de la zona. Otra de ellas llega hasta Galaroza en 5,7 kilómetros. O la que lleva hasta Los Marines por un sendero circular precioso entre pinares, lagos y el gran castañar.
Monumentos que conforman el Conjunto Histórico-Artístico
Su estructura urbana, típica de la comarca en la que se encuentra, está marcada por calles estrechas empedradas y casas populares que conforman un conjunto muy acogedor declarado Bien de Interés Cultural. Una de sus construcciones más famosas es la Fuente de los Doce Caños, cerca de la plaza del Coso. Fuenteheridos debe su nombre al agua, proviene de Fonte Frigida que significa "fuente fría". Es justo en la fuente donde nace el caudaloso río Múrtiga.
También destaca la iglesia del Espíritu Santo, un templo del siglo XVI. Tras el terremoto de Lisboa de 1755, se reconstruye en estilo neoclásico, dejando el edificio que vemos hoy en día. Su fachada está presidida por una enorme torre campanario con un tejado más típico de la arquitectura zaragozana que onubense. En su interior destacan algunas imágenes como la de la patrona, la Virgen de la Fuente del siglo XVI o el retablo de las Ánimas del XVIII.
Otros puntos de interés turístico son el púlpito del Espíritu Santo, el humilladero de la Verónica, la alberca de la Higueruela, la antigua plaza de toros o la Cruz de mármol, que representa la enorme importancia que tuvieron las canteras de mármol y cal en el siglo XX. De hecho, de aquí se extrajo mármol que se utilizó en la Columna del Descubrimiento del monasterio de La Rábida de Huelva o en las columnas de la plaza de España de Sevilla.
