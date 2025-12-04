El Conjunto Histórico-Artístico más bonito de España fue el primero declarado con este título: balcones repletos de flores, casas de adobe y calles empedradas

Todas las noches, la moza de ánimas se recorre las calles tocando la esquila, entonando una salmodia y rezando: “Fieles cristianos acordémonos de las benditas almas del purgatorio con un padrenuestro y un avemaría por el amor de Dios”. No es la única tradición que se conserva, también están los bordados serranos, el traje de vistas o la festividad del Marrano de San Antón. Cada 13 de junio se bendice un cerdo y se suelta por el pueblo hasta el 17 de enero que se sortea. En definitiva, un pueblo que se ha hecho a sí mismo.