El Conjunto Histórico-Artístico más bonito de España está en Cantabria: del siglo VIII, con una torre medieval y un entorno espectacular

Destacan también las casonas populares como la finca de El Coterón y otras muchas que hablan de un pasado más cercano, casas de piedra de los siglos XVI a XVIII. La más destacada es la Casona de Vicente de Selis, con un gran blasón en la fachada. Aunque lo más llamativo de esta preciosa y diminuta aldea es su entorno natural: el corazón del Valle del Liébana, una región donde la tranquilidad y el encuentro con la naturaleza están más que garantizados.