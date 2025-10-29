El Conjunto Histórico-Artístico más bonito de España está en Cantabria: del siglo VIII, con una torre medieval y un entorno espectacular
Con menos de 50 habitantes, tiene una belleza indudable y un paisaje digno de admirar.
Que Cantabria está repleta de pueblos con un encanto sin parangón no es ningún secreto. Bárcena Mayor, Santillana del Mar, Comillas, San Vicente de la Barquera, Liérganes, Potes y un largo etcétera completan la lista de pueblos que, tanto en el interior como en la costa del mar Cantábrico, destacan por encima de casi toda la región. Pero hay uno que destaca como Bien de Interés Cultural, Conjunto Histórico-Artístico y Pueblo más bonito de España de 2020.
Se trata de Mogrovejo, una diminuta aldea con una población de en torno a 45 personas, donde se rodó la película de Heidi en el año 2016. Pero siempre ha sido un pueblo de película y no tiene nada que envidiar al pueblo en el que realmente se crio la pequeña junto a su abuelo y al perro Niebla, cerca de Maienfield, en el cantón suizo de los Grisones. Sus orígenes se remontan al siglo VIII, pero su auge sucedió bien entrada la Edad Media.
La belleza del centro de Mogrovejo
En su casco antiguo aún se puede contemplar la arquitectura típica lebaniega, con la Torre de Mogrovejo en el centro, una fortificación erigida en el siglo XIII que parece emerger de debajo de las montañas de los Picos de Europa. Junto a ella está la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Es un templo del siglo XVII en cuyo interior se esconde un altar barroco que está gobernado por La Milagrosa, una talla de la Virgen de estilo flamenco hecha en el siglo XV.
Destacan también las casonas populares como la finca de El Coterón y otras muchas que hablan de un pasado más cercano, casas de piedra de los siglos XVI a XVIII. La más destacada es la Casona de Vicente de Selis, con un gran blasón en la fachada. Aunque lo más llamativo de esta preciosa y diminuta aldea es su entorno natural: el corazón del Valle del Liébana, una región donde la tranquilidad y el encuentro con la naturaleza están más que garantizados.
Un entorno que deja sin aliento
Mogrovejo no puede contar con una ubicación más privilegiada, dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa. Está enmarcado en una de las comarcas más maravillosas del norte de España, muy cerca de un paraje tan espectacular como es El Habario, un bosque con más de 200 castaños centenarios que también se conoce como la Castañera de Pendes y que linda con el LIV de Liébana y la ZEPA del desfiladero de la Hermida.
Por allí también se han hallado yacimientos arqueológicos como los enterramientos de la Cueva de los Lacios o el corral de los Moros, un recinto defensivo que seguramente date de entre los siglos V y X y que ahora se utiliza como mirador. Desde este lugar, que se denomina Mirador de los Moros, se puede contemplar todo el paisaje que conforman el castañar junto con algunos restos de poblados y castros que ya han caído en el olvido.
Una de las rutas más bonitas que pueden hacerse en esta zona es la de Bajo Picos. Es un sendero circular de unos nueve kilómetros y 400 metros de desnivel que comienza en la parte más alta de Mogrovejo y atraviesa bosques de hayas y robles, aldeas tradicionales, el arroyo Aguas Negras y, lo más impresionante, es que pasa justo por debajo de los Picos de Europa, como su propio nombre indica. Un lugar con infinitas posibilidades aún por explorar.
