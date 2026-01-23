El conjunto arqueológico de Andalucía declarado Patrimonio de la Humanidad: tres monumentos funerarios megalíticos que datan de la Edad de Bronce

Una de las mayores singularidades de este conjunto arqueológico es que cada uno de los monumentos tiene una orientación distinta. Mientras que el Dolmen de Viera está orientada hacia un evento astronómico (los equinoccios de primavera y otoño), los otros dos se orientan hacia elementos geográficos: el Dolmen de Menga se orienta hacia la Peña de los Enamorados, una peña caliza al límite de la población cuyo perfil se asemeja al de un rostro humano, y el Tholos del Romeral se orienta hacia el Torcal de Antequera, uno de los parajes naturales de origen kárstico más impresionantes del mundo. Es por esto que la declaración de Patrimonio de la Humanidad de los Dólmenes de Antequera incluye también estos dos elementos.