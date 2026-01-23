El conjunto arqueológico de Andalucía declarado Patrimonio de la Humanidad: tres monumentos funerarios megalíticos que datan de la Edad de Bronce
Compuesto por tres impresionantes monumentos megalíticos, ofrece una experiencia única a aquellos que lo visita.
La Edad de Bronce es uno de los períodos más destacados de la historia, comprendido aproximadamente entre el 3.300 a.C. y el 1.200 a.C. Su comienzo se fecha con el descubrimiento, tal y como su nombre indica, del bronce, resultado de la aleación del cobre con el estaño. Este no fue el único avance que surgió en esa época, pues fue en este período que se formaron las primeras organizaciones estatales, debido a que las poblaciones empezaron a crecer en número y necesitaron de un sistema social más complejo.
Puede ser que cuando pensamos en la Edad de Bronce lo primero que nos venga a la cabeza sean las civilizaciones prehelénicas de Grecia, siendo la minoica y la micénica las principales. Pero lo cierto es que se considera que la Edad de Bronce comenzó mucho antes y mucho más lejos, entorno a finales del siglo IV a.C. en la Mesopotamia asiática, siendo los sumerios los primeros en utilizar el cobre para la fabricación de herramientas.
A medida que fue avanzando el tiempo, el conocimiento de este nuevo metal fue expandiéndose, llegando a prácticamente todos los rincones del planeta. Así, también en la Península Ibérica podemos encontrar vestigios y yacimientos arqueológicos pertenecientes a esta época tan importante de la historia de la humanidad.
Un gran valor histórico
Al sur de la Península Ibérica, a menos de una hora de la ciudad de Málaga, la ciudad de Antequera alberga uno de los yacimientos arqueológicos más importantes que podemos encontrar en España. En el sí del casco urbano de la localidad, el conjunto arqueológico de los Dólmenes de Antequera es un conjunto de tres monumentos funerarios megalíticos datados de la Edad de Bronce.
En 2016 fueron declarados Patrimonio Mundial de la UNESCO por tres motivos: por representar una obra maestra del genio creador humano; aportar un criterio único (…) sobre una civilización viva o desaparecida; y por ser un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción (…) que ilustre uno o varios periodos significativos de la historia humana.
Situados a escasos cien metros el uno del otro, en las inmediaciones de la ciudad se erigen los dólmenes de Menga y Viera. El primero, construido entorno al 3.600 a.C., es el más grande de los tres monumentos funerarios, con una longitud de 27,5 metros y una cámara funeraria de 6 metros de diámetro. Se compone de una serie de grandes bloques de piedra verticales (algunos de ellos de hasta 180 toneladas) que forman una gran galería, al final de la cual se abre la cámara.
El dolmen de Viera fue construido, se calcula, 200 años después que su vecino. Aunque de dimensiones más pequeñas, con un pasillo de 21 metros de longitud hasta llegar a la cámara mortuoria, cuenta con una estructura más cuidada y sigue el patrón característico de la tradición atlántica.
El último de los monumentos funerarios del conjunto es el Tholos del Romeral, el último en construirse de los tres y situado a poco más de 1,5 kilómetros de sus compañeros. Tal como su nombre indica, se trata de un tholos, el cual se diferencia de los dólmenes porque sus paredes están construidas con lajas y pequeñas piedras. Un dato curioso del Tholos del Romeral es que cuenta con una segunda cámara funeraria, cuya función se cree que era la presentación de ofrendas.
Una de las mayores singularidades de este conjunto arqueológico es que cada uno de los monumentos tiene una orientación distinta. Mientras que el Dolmen de Viera está orientada hacia un evento astronómico (los equinoccios de primavera y otoño), los otros dos se orientan hacia elementos geográficos: el Dolmen de Menga se orienta hacia la Peña de los Enamorados, una peña caliza al límite de la población cuyo perfil se asemeja al de un rostro humano, y el Tholos del Romeral se orienta hacia el Torcal de Antequera, uno de los parajes naturales de origen kárstico más impresionantes del mundo. Es por esto que la declaración de Patrimonio de la Humanidad de los Dólmenes de Antequera incluye también estos dos elementos.
La visita al yacimiento
Cuando cumple una década de su declaración como Patrimonio Mundial de la UNESCO, este pasado 2025 los Dólmenes de Antequera cerraron el año con unas cifras de récord -más de 170.000 visitantes-, número que consolida al conjunto arqueológico como uno de los principales puntos de referencia culturales en la provincia de Málaga. Abierto al público todos los días exceptuando los lunes y totalmente gratuito, se pueden visitar tanto por cuenta propia como con visitas guiadas conducidas por expertos. Además, a la entrada del recinto en el que se hallan los dólmenes de Menga y Viera se encuentra el centro de interpretación, que dispone de varios paneles informativos, así como algunos de los elementos encontrados en el interior de los dólmenes.
Síguele la pista
Lo último