Confirmado: mirar el eclipse de sol sin unas gafas homologadas de este tipo te puede causar lesiones oculares permanentes e irreversibles
Todo lo que debes saber para no correr riesgos el día del eclipse: cuándo y cómo es seguro mirar al sol el día 12 de agosto.
Un eclipse total de sol es uno de los fenómenos astronómicos que sí o sí hay que ver al menos una vez en la vida. Y el que tendrá lugar el próximo 12 de agosto en España, el primero del siglo XXI (hace 121 años desde el último eclipse total de sol que se vió en nuestro país), promete ser apoteósico. Sin embargo, no tomar las medidas de seguridad correctas puede poner en serio riesgo la salud ocular.
¿Se puede mirar al sol sin gafas protectoras? ¿Cuándo es más peligroso contemplar el eclipse? ¿Cómo saber si se ha dañado la retina? Los oftalmólogos tienen las respuestas a estas y otras preguntas que deberían ser de interés general, teniendo en cuenta la expectación que se ha generado en torno al eclipse y que ha llevado incluso a agotar las plazas hoteleras y de apartamentos turísticos en los municipios que hay dentro de la franja de totalidad.
Al respecto, los expertos en visión son muy claros: un eclipse solar solo es seguro de observar a simple vista durante la totalidad, y únicamente si estás dentro de la franja de totalidad. Sabemos que mirarlo directamente es muy tentador, pero hacerlo así en cualquier otra fase que no sea la fase total, incluso cuando el sol está cubierto en un 99 %, hay que proteger los ojos con filtros adecuados.
Lo que dicen los oftalmólogos
Estos son los consejos que repiten las sociedades de oftalmología:
Nunca mires el Sol sin protección durante las fases parciales.
Aunque el Sol quede reducido a una fina media luna, su luz sigue siendo lo bastante intensa como para producir una quemadura de la retina (en medicina se llama retinopatía solar). El problema es que la retina no tiene receptores de dolor, por lo que en el momento en el que ocurre la lesión no se notaría ninguna molestia. Los síntomas aparecerían horas después.
No vale cualquier gafa, solo las homologadas.
Para poder ver el eclipse con seguridad es necesario llevar puestas unas gafas que cumplan con la normativa internacional ISO 12312-2. Y solo esas. Ni gafas de sol polarizadas o con las lentes oscuras, ni cristales ahumados, ni mucho menos radiografías, Cd’s o DVD’s, negativos fotográficos o cristales de soldador que no tengan el grado adecuado.
Otros accesorios para mirar el eclipse.
Sí sería posible mirar el eclipse con telescopios, cámaras fotográficas, teleobjetivos o prismáticos, pero solo si llevan debidamente colocado el filtro solar delante del objetivo, por si alguien está contemplando esta idea.
Las gafas hay que llevarlas en todo el momento del eclipse.
Solo pueden ser retiradas de los ojos únicamente si estás dentro de la franja de totalidad y solo cuando el sol está completamente oculto por la luna. En ese momento, se podría contemplar el eclipse sin protección, según los oftalmólogos. En cuanto aparezca el primer destello de luz solar (lo que en astronomía se llama el ‘anillo de diamante’) hay que volver a ponerse las gafas inmediatamente.
Cómo saber si lo hemos hecho bien.
Si después del eclipse aparece una mancha negra en el centro de la visión, visión borrosa, dificultad para leer, líneas torcidas o alteración en la percepción de los colores, podrían ser síntomas de que se ha producido una lesión, por lo que habría que acudir cuanto antes a un oftalmólogo.
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