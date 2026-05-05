Se confirma uno de los mejores lugares para ver el eclipse en España: "La ubicación está validada con mucho margen", y está junto a un paisaje Patrimonio de la Humanidad
"Sin tener en cuenta las condiciones atmosféricas que hará, esta es una localización fantástica", asegura Tomeu Mas, divulgador astronómico y miembro de AstroMallorca.
Cesar Mateu
Con el sol colocado en una posición similar a la que tendrá el día del eclipse, se ha confirmado una de las mejores ubicaciones para observarlo: "El lugar está validado con mucho margen". Con esta rotundidad, Tomeu Mas, divulgador astronómico y miembro de AstroMallorca aprueba con nota la simulación que se ha llevado a cabo a las 20:27 horas de este miércoles en Playa de Palma, Mallorca.
"Sin tener en cuenta las condiciones atmosféricas que hará, esta es una ubicación fantástica", sostiene Mas. Tanto este miércoles como el jueves (29 y 30 de abril) son dos días idóneos para realizar pruebas para saber cómo se verá el eclipse en las diferentes ubicaciones de Mallorca porque el 12 de agosto se producirá en una posición muy parecida.
Simulación en Playa de Palma
«Hemos elegido este sitio para realizar la prueba porque está cerca de casa. Así de claro. La intención es ir al lugar que tengas más cerca si no lo puedes ver desde tu hogar. Moverse lo justo para ver el eclipse. Soy de Palma y en vez de desplazarme y cruzar la isla o ir a la Serra de Tramuntana y liarla, este es un lugar amplio, seguro y en el que podemos hacer una observación como toca», asegura Mas, refiriendose al paisaje declarado Patrimonio de la Humanidad.
«Creemos que puede acoger a mucha gente y es más seguro que ir a una cala. Porque, además de las piedras o las rocas te puedes encontrar con otros peligros como quedarte en la carretera y no poder moverte durante toda la tarde», explica.
Otras ubicaciones en Mallorca
Desde Ciudad Jardín hasta el Cap de Ses Salines son algunos de los mejores lugares para ver el eclipse por completo. «Si lo podemos ver desde casa mejor. Cualquier sitio que puede acoger mucha gente puede ser apto», recalca Mas.
«En algunos puntos de Palma, el eclipse no se podrá ver al máximo y es probable que se mueva mucha gente. Para evitar colapsos, uno de los mejores lugares es este también en términos de seguridad», apunta.
Uno de los objetivos es que el conjunto de la población hiciera la prueba: «Nos interesa que el ejercicio lo hagan todos los habitantes de la isla. Si sales a la terraza o al balcón y ves el sol a esta hora estás en el mejor sitio para ver el eclipse. Y lo puede hacer todo el mundo».
Observación solar pública
El lugar escogido para realizar la simulación ha sido la Playa de Palma, entre los balnearios 4 y 5. Es una ubicación con una gran visibilidad, pero sobre todo con una gran accesibilidad.
Para la ocasión, AstroMallorca ha organizado una observación solar pública desde las 18 horas hasta las 21 horas. El lugar ha llamado la atención de decenas de residentes que han acudido de diferentes puntos de la isla como sa Pobla, Marratxí o el centro de Palma.
También, como es una zona de paso que está a unos 100 metros del Megapark, tanto turistas extranjeros como del Imserso han curioseado la razón por la que había tantos telescopios y personas congregadas. Explicadas las razones, también han esperado a ver la puesta de sol.
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