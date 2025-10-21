3 planes que demuestran que el otoño es el mejor momento para visitar la Comunitat Valenciana: rutas en la naturaleza, oleoturismo y alojamientos sostenibles
Más allá de sus populares playas, la Comunitat Valenciana sorprende con un interior rico en paisajes invitando a practicar senderismo en cañones, parques naturales o bosques centenarios, y a vivir otro sinfín de experiencias inolvidables.
Pensar en la Comunitat Valenciana es trasladar la mente, por unos segundos, a soleadas playas bañadas por el Mediterráneo. Pero basta con dejar atrás este visitado litoral, para descubrir un territorio bien distinto. Para adentrarse en paisajes dominados por la calma más absoluta y cargados de autenticidad, especialmente cuando las temperaturas se suavizan, el ritmo se ralentiza y los colores del otoño aportan tu toque especial en la estación más colorida del año.
Viajar de forma consciente a este destino, es mucho más que acompañar fotos con el típico hashtag #ecoturismo. Aquí es posible disfrutar de su cultura y naturaleza de una forma muy completa, consciente y especial, motivo por el que la Comunitat se ha convertido en todo un referente nacional en turismo sostenible.
Rutas de ecoturismo: naturaleza en estado puro
Recorrer paisajes protagonizados por cañones, sierras y lagunas rodeadas de encinas y alcornoques implica dejarse llevar por el murmullo de los ríos y descubrir la cultura del aceite y del vino de una forma muy original.
Uno de los espacios naturales imprescindibles en esta ruta ecoturística es el Parque Natural de las Hoces del Cabriel, el de mayor tamaño en la Comunitat Valenciana. En otoño, el aroma del tomillo y la jara impregnan el ambiente con especial intensidad, los tonos dorados embellecen el paisaje y los sonidos del bosque acompañan emocionantes jornadas de senderismo. Además de caminatas, en este parque se puede practicar rafting, piragüismo y barranquismo para sentir, con más fuerza, la energía y pureza del río Cabriel, siempre de forma controlada y respetuosa con el entorno.
En esta misma zona se encuentra la experiencia “Naturaleza con paisajes”, con la que podremos pasear entre viñedos centenarios, con el Cabriel siempre marcando el ritmo.
Diversos miradores naturales permiten ensimismarse con un horizonte perfilado por formaciones geológicas milenarias. Pero la ruta desvela, además, huellas humanas entre las que sobresalen trincheras y búnkeres de la Guerra Civil, torres de comunicación y yacimientos íberos que recuerdan que esta área ha estado habitada desde tiempos inmemoriales.
Oleoturismo y otras experiencias para todos los sentidos
El otoño es también tiempo de cosecha y la Comunitat Valenciana tiene extraordinarias propuestas para vivirlo en profundidad mientras que fortalecemos la economía local y preservamos tradiciones que han pasado de generación en generación. Desde conocer la tradición del aceite de oliva hasta participar en una cata de vinos locales.
Dentro de la experiencia "Cata de aceites ecolócigos, los olivares de la Vall de Seta ofrecen el escenario idóneo para ello. La visita da inicio en una casa rural respetuosa con el medioambiente y rodeada de montañas donde desconectar completamente de las prisas urbanas. A continuación, bajo la monumental “Olivera de les Quatre Soques”, es posible asistir a una masterclass de cata de aceites ecológicos maridada con almendras, pimientos y otros productos típicos que transmiten la esencia de la tierra.
La ruta continúa en una bodega, donde maridar vinos con explicaciones sobre su elaboración. Todo este interesante recorrido se realiza en un monovolumen eléctrico, reforzando el compromiso con un turismo responsable que reduce la huella ambiental.
Alojamientos responsables en entornos naturales
El respeto por el entorno también se refleja en la amplia oferta de alojamientos responsables que salpican los distintos entornos naturales de la Comunitat Valenciana. En la Sierra de Espadán, uno de los bosques de alcornoques mejor conservados de la península, los senderos conectan encantadores pueblos castellonenses como Aín, Almedíjar, Chóvar o Eslida.
En este insólito escenario se localiza un hotel que ha hecho historia al convertirse en el primer establecimiento 100% autosuficiente de Europa. Construido con materiales naturales y bajo criterios bioclimáticos, es un modelo de turismo responsable que ha sido premiado por su innovación y compromiso ambiental.
La sostenibilidad de dicho hotel también está presente en su afinada propuesta gastronómica, concretamente por medio de la experiencia “Saborearte”. Cada plato está elaborado con sumo detalle, utilizando productos de temporada de su propio huerto ecológico.
Saborear Comunitat Valenciana lentamente completa los planes otoñales, aptos para toda la familia, de este destino sostenible que sorprende incluso a los propios valencianos. Una forma de hacer turismo consciente, responsable y muy enriquecedor. Puedes empezar a planear tu próxima aventura para este otoño o invierno aquí y descubrir todo lo que la Comunitat Valenciana guarda en su interior.