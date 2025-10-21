3 planes que demuestran que el otoño es el mejor momento para visitar la Comunitat Valenciana: rutas en la naturaleza, oleoturismo y alojamientos sostenibles

Uno de los espacios naturales imprescindibles en esta ruta ecoturística es el Parque Natural de las Hoces del Cabriel, el de mayor tamaño en la Comunitat Valenciana. En otoño, el aroma del tomillo y la jara impregnan el ambiente con especial intensidad, los tonos dorados embellecen el paisaje y los sonidos del bosque acompañan emocionantes jornadas de senderismo. Además de caminatas, en este parque se puede practicar rafting, piragüismo y barranquismo para sentir, con más fuerza, la energía y pureza del río Cabriel, siempre de forma controlada y respetuosa con el entorno.