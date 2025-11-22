Cómpeta, el pueblo mágico de Málaga que combina historia, paisajes y delicias culinarias

Calles estrechas y empinadas, casas encaladas repletas de flores, paisajes salpicados de ocres y dorados otoñales y una gastronomía de calidad con los platos de cuchara como su principal reclamo. Estas son algunas de las riquezas que hacen del municipio malagueño de Cómpeta uno de los mejores para visitar durante este otoño gracias a su privilegiada ubicación, en plena Axarquía malagueña, al pie de la Sierra Almijara y su cercanía con las sierras de Tejeda y Alhama, lo que le ha hecho ser conocido como 'Cornisa de la Costa del Sol'.