El Pueblo Mágico donde el mundo se sienta a la mesa: un precioso enclave con vistas al Mediterráneo y a la montaña
En el corazón de la Axarquía, este pueblo blanco acoge la cita “Sabor a Cómpeta”, un festival gastronómico y solidario que refleja su diversidad cultural y su esencia acogedora.
A las faldas de la Sierra de Almijara, Cómpeta aparece como un balcón blanco con vistas al Mediterráneo y a la montaña. Este pueblo, reconocido oficialmente como Pueblo Mágico de España, combina la serenidad de las callejuelas andaluzas con la vitalidad de una comunidad cosmopolita donde conviven más de cincuenta nacionalidades. Ese crisol humano da sentido a la gran fiesta que cada septiembre convierte a Cómpeta en un destino imprescindible: “Sabor a Cómpeta”.
Un festín global en la Axarquía
El 27 de septiembre de 2025, las calles y plazas del pueblo se transformarán en un gran restaurante al aire libre. Desde el boerewors sudafricano hasta el pollo frito japonés, pasando por guisos de la India o arepas latinoamericanas, cada rincón ofrece al visitante un pasaporte gastronómico. No es un mercado cualquiera: detrás de cada plato hay una historia personal, una receta heredada, una memoria compartida.
Los visitantes recorren los puestos, conversan con los cocineros y descubren cómo cada bocado es también una declaración de identidad y orgullo cultural. En Cómpeta, la gastronomía no solo alimenta, también conecta.
Fiesta y solidaridad
Más allá de la degustación, “Sabor a Cómpeta” es un evento con propósito. Los donativos que se recaudan con las tapas y platos van destinados a asociaciones locales que trabajan por el bienestar de la comunidad. Comer en Cómpeta ese día significa también contribuir a proyectos solidarios, un reflejo de la profunda hospitalidad de este pueblo.
La jornada se acompaña de música en directo, verdiales, flamenco y actuaciones que llenan de ritmo las plazas, mientras un DJ pone el broche moderno a un evento pensado para todas las edades.
Turismo con raíces
El festival se celebra dentro del Día del Residente y del Turista, una tradición que honra tanto a quienes han elegido Cómpeta como hogar como a quienes la visitan año tras año. Comercios, bares y restaurantes aprovechan la cita para mostrar lo mejor de la cocina local, desde el vino moscatel —estrella indiscutible de la comarca— hasta la repostería artesanal que acompaña las sobremesas.
El alma de un Pueblo Mágico
Cómpeta cautiva porque es más que un pueblo blanco: es una comunidad que ha sabido abrazar la diversidad y convertirla en riqueza. Aquí, vecinos de medio mundo conviven en armonía, compartiendo recetas, tradiciones y un mismo sentimiento de pertenencia. Esa convivencia se refleja en el paisaje humano de las plazas, en la calidez con la que se recibe al viajero y en la capacidad de unir fiesta y solidaridad en una sola celebración.
El 27 de septiembre, Cómpeta abrirá sus mesas al mundo y volverá a demostrar por qué forma parte de los Pueblos Mágicos de España: porque en cada plato, en cada sonrisa y en cada brindis se descubre la esencia de lo que significa vivir juntos.