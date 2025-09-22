El Pueblo Mágico donde el mundo se sienta a la mesa: un precioso enclave con vistas al Mediterráneo y a la montaña

Cómpeta cautiva porque es más que un pueblo blanco: es una comunidad que ha sabido abrazar la diversidad y convertirla en riqueza. Aquí, vecinos de medio mundo conviven en armonía, compartiendo recetas, tradiciones y un mismo sentimiento de pertenencia. Esa convivencia se refleja en el paisaje humano de las plazas, en la calidez con la que se recibe al viajero y en la capacidad de unir fiesta y solidaridad en una sola celebración.