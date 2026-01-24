Ni Combarro ni Cudillero: el pueblo marinero más bonito de Galicia que debes visitar en esta época del año

Una tarea que se dejó a un lado tras la inauguración en el año 1901 de un puente metálico de poco más de 150 metros, conocido como A Ponte Vella, el cual permitió por fin la conexión por tierra entre ambas orillas. En la actualidad, este puente es una de las paradas obligadas para todo aquel que se acerque, un punto que muchos turistas no dudan en inmortalizar con sus cámaras.