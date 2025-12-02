La comarca gallega que bate récords de longevidad: “Lo principal es la comida, la abundancia de hortalizas, el consumo estable de legumbres y la moderación en la carne”

Lo curioso es que en A Paradanta este fenómeno no se vive como una rareza. Forma parte de la normalidad local. En algunas aldeas es habitual encontrar personas de 95, 98 o 101 años que siguen viviendo en su casa, con rutinas muy similares a las que han tenido toda su vida. Los especialistas consultados en prensa coinciden en tres factores que explican el fenómeno: alimentación tradicional, vida activa y un contexto muy poco estresante. ¿Quién necesita más? Aquí casi todo se hace cerca; la huerta está a unos metros de la puerta, el horno a leña sigue siendo protagonista en muchas cocinas y las comidas se preparan con productos locales, frescos y poco procesados. Un privilegio que en algunos países se considera todo un lujo.