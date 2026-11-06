La comarca gallega donde pasar de los 100 años es casi normal: tiene más centenarios que ningún otro lugar de España y la estudian como futura Zona Azul

El planeta todavía está lejos de alcanzar una longevidad superior a los cien años, sin embargo, hay rincones donde ya se ha conseguido. Es lo que en el año 2000 se denominó "Zona Azul". El médico italiano Gianni Pes y el demógrafo belga Michel Poulain estaban investigando acerca de la misteriosa longevidad de la región de Barbagia en Cerdeña. La rodearon con un rotulador azul y así se acuñó el término. Poco después, Dan Buettner amplió las Zonas Azules a cinco.

Cerdeña en Italia, Okinawa en Japón, la península de Nicoya en Costa Rica, Icaria en Grecia y Loma Linda en Estados Unidos (California) son las oficiales a día de hoy. Pero si rebuscamos un poco más, hay otro lugar en España que está siendo estudiado como futura Zona Azul: Galicia, sobre todo en Ourense. En el año 2022, Galicia tenía hasta 2.039 centenarios viviendo en su territorio, un 0,07% de los gallegos. Mientras que en Tierra de Celanova y Ourense asciende al 0,08%.

Adriana Fernández

La comarca centenaria de Galicia

La comarca de Celanova alberga 273 centenarios por cada 100.000 habitantes, una cifra que duplica la de España y quintuplica la de la isla japonesa de Okinawa. Desde 2017, el Programa MAYORSIG de la Fundación Matrix y la Universidad de Vigo se encarga de analizar estadísticas para comprobar qué tienen en común los gallegos a partir de los 80 años y cómo y por qué superan esa edad con una calidad de vida envidiable.

Torre medieval en el pintoresco pueblo de Vilanova dos Infantes en Celanova / Istock / Antonio Lopez Velasco

Como en toda Zona Azul, hay condiciones clave que se repiten, como la alimentación, la actividad física diaria, las relaciones sociofamiliares y la salud emocional. La hipótesis de los investigadores es que la longevidad individual es consecuencia de una mayor calidad de vida. En los concejos de A Merca, Cartelle, Ramirás y Verea, todos los entrevistados admitieron mantener una alimentación equilibrada y pasear o trabajar en el huerto en su día a día.

El entorno rural y natural de Celanova, en Ourense / Istock / Xacoba

La soledad, la asignatura pendiente entre los mayores de España, es algo que aquí no se practica, al menos en general. Estar cerca de la familia, tener amigos, lugares de encuentro y, sobre todo, poder salir de casa al no vivir en pisos altos sin ascensor son clave para evitar esa soledad. De los encuestados, solo el 15% la experimentaba frecuentemente; frente al 63% que asegura no haber experimentado casi nunca el estrés.

Hórreos en Vilanova dos Infantes, Celanova / Istock / David Miranda

Los rincones que aseguran la longevidad

La comarca de Celanova es tierra de poetas, como Curros Enríquez o Celdo Emilio Ferreiro, que a lo largo de los años se han visto inspirados por la belleza y el encanto del entorno. En la región se integran los ayuntamientos de Bande, Barbadás, A Bola, Cartelle, Celanova, Entrimo, Gomesende, Lobeira, Lobios, A Merca, Muiños, Padrenda, Quintela de Leirado, Ramirás y Verea. Su capital, como bien indica su nombre, es Celanova, con algo menos de 6.000 habitantes.

El monasterio de San Salvador en Celanova / Istock / Javier Perez

La plaza Mayor de la capital está presidida por el impresionante monasterio de San Salvador, una de las mayores joyas del barroco gallego. En los alrededores, aparecen el castro de Castromao y Vilanova dos Infantes, una villa medieval de casas señoriales en torno a una antigua torre. Los restos del campamento romano Aquis Querquennis en Bande, los hórreos de Merca, Nosa Señora do Xurés o los dólmens de Maus de Salas completan el cuadro de este majestuoso lugar donde es fácil querer vivir cientos de años.