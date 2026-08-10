La única comarca de Europa continental donde crecen mangos, aguacates y chirimoyas está en España: microclima subtropical, pueblos blancos y playas de aguas templadas

Desde hace ya un tiempo hemos visto que a nuestra gastronomía se le han añadido nuevos ingredientes y productos con un punto más exótico, los cuales aportan a los platos unos sabores más tropicales y especiales. Dominando este nuevo mercado encontramos productos como el mango, el aguacate y la chirimoya, unas frutas tropicales originalmente procedentes de los continentes asiático y sudamericano, pero que en los últimos años se han comenzado a cultivar también en tierras españolas, lo cual reduce significativamente su coste, y el hecho de que sea considerado un “producto de proximidad” ayuda a que su transporte resulte menos contaminante.

El mango es una de las frutas tropicales más preciadas / Istock / alittlething

Pero resulta que, al tratarse de frutas tropicales, no todas las condiciones para su cultivo son válidas. De hecho, es solo en una comarca de toda Europa continental donde mangos, aguacates y chirimoyas crecen como lo harían en sus lugares de origen. Y es que la comarca de La Axarquía, en la provincia de Málaga, cumple con todas las características climáticas necesarias para que estas maravillosas frutas puedan ser cultivadas de una manera correcta.

Adriana Fernández

Con un clima subtropical, esta bonita comarca, la más oriental de toda la provincia de Málaga, guarda uno de los tramos más bonitos de toda la Costa del Sol, con playas de ensueño y pueblos costeros de fachadas blancas donde la luz del sol brilla más que en ningún otro lugar. A la entrada del Parque Natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama, los pueblos y municipios de la comarca han sabido guardar la belleza de sus calles y plazas, con monumentos y fiestas populares que invitan a que sean visitados.

Un cultivo muy especial (aunque bastante costoso)

Mangos que nada tienen que envidiarle a los del Caribe o la India, y aguacates y chirimoyas con una carne de lo más gustosa, la comarca de La Axarquía permite que estas frutas maduren aquí de manera natural. Gracias a su clima subtropical, que garantiza inviernos suaves y más de 300 días de sol al año, la comarca se ha convertido en uno de los principales exportadores de estas frutas, las cuales tienen unos sabores que sorprenden alrededor de todo el mundo.

Un cultivo de aguacates en el Valle del Río de la Miel, en Andalucía / Istock / Manfred Zajac

Durante los últimos años, este cultivo ha dado un nuevo empujón a la economía de la región, pues la cifra de exportaciones no deja de crecer año tras año. Los problemas llegan cuando hay sequía, pues son cultivos que necesitan de enormes cantidades de agua; de hecho, a raíz de las sequías que sufrió el país el año pasado, la facturación agraria del mango y el aguacate se vio reducida en casi 40 millones de euros. Esto es algo que también critican los ecologistas, ya que el agua es un bien muy preciado, y del que cada vez tenemos menos, con lo que argumentan que gastar el poco agua del que disponemos en el cultivo de estas frutas es algo insostenible.

Vista aérea del pueblo de Comares / Istock / CaronB

El rincón más mágico de la Costa del Sol

Cubierta de campos de olivos, almendros y vides en los montes, con cultivos de hortalizas, limoneros y naranjales por los valles de los ríos Vélez, Benamargosa y Guaro, y pueblos de origen medieval que todavía conservan sus raíces mudéjares, la comarca de La Axarquía propone una de las escapadas más especiales para el verano, donde tradición, cultura y naturaleza se dan la mano. Son un total de 31 municipios los que conforman la comarca, los cuales suman una población de más de 230.000 habitantes. Repartidos tanto por el interior del territorio como por el litoral, todos los pueblos están llenos de encanto.

El pueblo blanco de Canillas del Aceituno / Istock / CaronB

Son varias las rutas que permiten descubrir el territorio. Una de las más destacadas es la Ruta del Aceite y los Montes, la cual pasa por los pueblos de Riogordo, Colmenar, Alfarnate, Alfarnatejo, Periana, Alcaucín y La Viñuela, villas donde la oliva es la verdadera protagonista. A las faldas del Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, la Ruta Mudéjar propone un viaje a través del tiempo que revela la belleza del arte mudéjar en los pueblos de Arenas, Árchez, Salares, Sedella y Canillas de Aceituno.

La playa de Torre del Mar / Istock / acceleratorhams

A estas rutas se unen las maravillosas playas del litoral, las cuales suponen algunos de los arenales más espectaculares de toda la Costa del Sol. Con más de 50 kilómetros de litoral, los cuales se extienden entre la ciudad de Málaga y Nerja, destacan las playas de Torre del Mar, Torrox Costa, o el Rincón de la Victoria, todas ellas con magníficos arenales en los que tumbarse a tomar el sol y bañadas por las tranquilas aguas del Mediterráneo, las cuales son perfectas para hacer un poco de buceo y descubrir los fondos marinos que esconden.