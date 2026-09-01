La comarca del dicho "estar en Babia" existe, es Reserva de la Biosfera y explica el refrán: los reyes de León venían aquí a desconectar

Que levante la mano quien alguna vez haya pronunciado el dicho de "estar en Babia" sin saber que verdaderamente este lugar existía. Muy pocos saben que Babia no es una metáfora ni un lugar inventado, sino una comarca real, situada en el norte de la provincia de León (en el límite con Asturias). La comarca ha estado vinculada históricamente a la ganadería y, sobre todo, a la trashumancia, pero fueron los reyes buscando la desconexión total, los que le dieron sentido a este refrán.

La explicación más conocida sitúa su origen en la corte de los antiguos reyes de León, que encontraban en esta comarca un lugar de descanso. Cuando alguien acudía a palacio en busca del monarca y preguntaba por él, la respuesta era sencilla: “Está en Babia”. Con el tiempo, aquella ausencia acabó asociándose a estar distraído, ensimismado o con la cabeza en otra parte. Conviene decir, eso sí, que se trata de la teoría más popular y repetida, pero no la única: otras versiones vinculan el origen del dicho a la nostalgia de los pastores trashumantes de la zona, que durante los largos inviernos en Extremadura añoraban su tierra de origen, con la "cabeza en Babia".

Adriana Fernández

La memoria de la trashumancia

Los pastores recorrían estos territorios con sus rebaños siguiendo los ritmos de las estaciones, dejando una huella que todavía puede reconocerse en caminos, construcciones y tradiciones. De aquí nace precisamente la Cañada Real de la Plata, la vía pecuaria que atraviesa localidades como Astorga, Zamora o Salamanca hasta llegar a Extremadura. Pero esa tradición ganadera ha dejado también su huella en la lengua: todavía se conserva el patsuezu, una variedad propia del idioma asturleonés, aunque hoy se encuentra en desuso entre las nuevas generaciones. Más tarde, la minería del carbón se convirtió en uno de los principales motores económicos de la zona.

La memoria de la trashumancia también puede descubrirse en el Museo Etnográfico y de la Trashumancia de Torre de Babia, donde se conservan objetos relacionados con la vida cotidiana de los pastores. Y cuando cae la noche aparece otro de los grandes atractivos de este rincón leonés: sus cielos estrellados. Algunos puntos de la comarca forman parte de iniciativas de protección del cielo nocturno, con lugares como la ermita de San Bartolomé, en Torrebarrio, o la Laguna Grande como escenarios especialmente privilegiados para mirar las estrellas.

Declarada Reserva de la Biosfera

Babia forma parte del Parque Natural de Babia y Luna y está declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO desde 2004, un reconocimiento que certifica el excepcional estado de conservación de sus valles, ríos y montañas. El territorio se articula en torno a la imponente Peña Ubiña, con sus 2.417 metros de altura, la cumbre más alta de toda la Cordillera Cantábrica en la provincia de León. Sus montañas esconden numerosas lagunas de origen glaciar, cascadas y ríos que acompañan algunas de las rutas más bonitas de la comarca.

Peña Ubiña (León) / Wikimedia Commons

Por sus montes conviven todavía especies como el lobo, el oso pardo, el urogallo y el águila real. La comarca cuenta además con otro reconocimiento menos conocido pero igual de significativo: ha sido declarada lugar de especial protección del cielo nocturno, con dos emplazamientos libres de contaminación lumínica: la Laguna Grande de Babia y la ermita de San Bartolomé, en Torrebarrio.

Para descubrir este territorio a pie hay opciones para diferentes niveles. La ruta circular de Las Verdes, de unos 11 kilómetros, parte de Torre de Babia. También están los caminos entre La Cueta y Torrestío o la ruta de las Fuentes del Sil, que comienza precisamente en La Cueta, considerado el pueblo situado a mayor altitud de la provincia de León.

Riolago de Babia (León) / Wikimedia Commons

Los pueblos que merecen la pena conocer

El patrimonio arquitectónico de Babia no busca competir con catedrales ni palacios monumentales, pero sí conserva un montón de joyas de arquitectura popular y señorial que merecen una visita. En Riolago de Babia, uno de los pueblos con más historia de la comarca, se levanta el Palacio de Quiñones, una construcción feudal del siglo XVI que hoy alberga la Casa del Parque Natural de Babia y Luna.

Torrestío (León) / Wikimedia Commons

En Torrestío, a 1.387 metros de altitud y ya casi rozando la frontera con Asturias, todavía puede verse un hórreo de tipo asturiano en pleno casco urbano, mientras que un santuario del siglo XVI acoge cada 15 de agosto una de las romerías más importantes de la comarca. Uno de los miradores más espectaculares de todo el recorrido es el del puerto de Ventana de las Ubiñas, al que se puede llegar en coche. Pero después de caminar, toca sentarse a la mesa: platos como la caldereta de Babia son un clásico que explican por sí solos por qué aquí también se viene a comer.