La comarca de Cataluña donde disfrutar del silencio otoñal: ideal para recoger setas y uno de los territorios con más densidad de espacios naturales

Los bosques catalanes desprenden una magia única cuando la lluvia y el rocío de la mañana empiezan a llenar de vida las zonas. Es en ese momento en el que empieza la temporada de setas, un ritual tradicional y de amor por la naturaleza que se ha ganado un sitio privilegiado entre los buscadores de tesoros micológicos. Pero más allá de la recolección, el entorno te pone a prueba y te propone quedarte: a recorrer rutas que ascienden hasta miradores de montaña, a contemplar los colores del bosque o a disfrutar, al caer la tarde, de una comida que celebra lo recolectado.