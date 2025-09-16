La comarca más bonita de España: tiene 33 pueblos de cuento, lagos de origen glaciar y una ruta de 150 kilómetros para hacer senderismo
Un paraíso para los amantes de la naturaleza en estado puro, la historia, el arte y la alta montaña.
El verde brillante e intenso, las altas montañas, los picos rocosos y un buen puñado de pueblos con mucho encanto son cualidades que distinguen los impresionantes y espesos paisajes de Suiza. Sin embargo, no son patrimonio en exclusiva ni mucho menos en propiedad del país que se acurruca bajo los Alpes.
Aquí en España podemos presumir de escenarios naturales que, sin ánimo de comparar con los suizos, están a la altura (y no nos referimos necesariamente a la física). Y los hemos encontrado en uno de los valles que asoman bajo los pies de los Pirineos, al norte de Lleida.
Las estadísticas dicen que, en invierno, es el valle que más nieve recibe de todos los que conforman el sistema montañoso que separa España de la vecina Francia. Y es así gracias a su orientación atlántica, una posición estratégica que le permite recibir la nieve procedente de los temporales que llegan del norte, asegurándose una mayor cantidad (y dicen que calidad) de cara a la temporada invernal.
Aunque su impresionante paisaje de alta montaña no necesita nieve para derrochar un despliegue de belleza durante el resto del año, es verdad que el frío manto que tiñe de blanco sus cumbres durante el invierno son la guinda del pastel para decir que el Valle de Arán (La Val d’Arán en arandino) es la pequeña Suiza catalana.
Lagos de origen glaciar y pueblos de encanto medieval
Cumbres de más de 3.000 metros de altitud y lagos de origen glaciar comparten paisaje con un rico patrimonio cultural que se remonta a la época medieval. Y es que, esta es zona en la que el románico y el gótico brillan por encima de cualquier otro estilo arquitectónico, con permiso de la arquitectura tradicional aranesa.
La Ruta del Románico es una de las actividades imprescindibles cuando se visita la zona por primera vez. Y es que permite recorrer auténticos tesoros, joyas arquitectónicas, pinturas y hasta conjuntos escultóricos excepcionales, legado de un pasado artístico que dejó su huella a este lado de los Pirineos.
Buenos ejemplos son las iglesias en torno a las que giran algunos de los 33 pueblos bonitos que habitan el valle, como Salardú, Vielha o Arties, entre los más visitados y fotografiados (sin contar Baqueira, el más célebre por ser el pueblo de la estación de esquí más concurrida del valle).
La ruta senderista que une todos los pueblos del Valle de Arán
Los encantadores pueblos de montaña son la excusa perfecta para adentrarse en el entorno y practicar senderismo. De hecho, hay un camino que une los 33 en un recorrido de 150 kilómetros (lo ideal es hacerlos en varias etapas de unos 15 kilómetros cada una). Es el Camin Reiau, el plan para caminantes que permite no solo admirar el entorno sino disfrutar de la idiosincrasia y la identidad arandina.
El ‘único’ pueblo bonito del Valle de Arán
Y aunque todos los pueblos del valle son bonitos, hay uno que se lleva más piropos, y no solo por ser el pueblo habitado más alto de todo el Valle de Arán. Situado a casi 1.500 metros de altitud, Bagergue asoma como un pueblo de cuento, con sus casitas de piedra, sus tejados de pizarra y sus balcones de madera en los que las flores de mil colores parecen brotar de entre los barrotes.
Tal es el esfuerzo de sus vecinos (que apenas llega al centenar) por tenerlos bonitos, que además de ser el único de todo el valle que forma parte de la lista de los Pueblos bonitos de España, es miembro de la red ‘Viles Florides’, una iniciativa catalana para poner en valor el cuidado de los espacios verdes.
Lo que confirma que el Valle de Arán es mucho más que un precioso destino de invierno para hacer esquí; es un paraíso natural para los amantes del senderismo, la historia, el patrimonio y los paisajes naturales envidiables.
