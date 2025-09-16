La comarca más bonita de España: tiene 33 pueblos de cuento, lagos de origen glaciar y una ruta de 150 kilómetros para hacer senderismo

Y aunque todos los pueblos del valle son bonitos, hay uno que se lleva más piropos, y no solo por ser el pueblo habitado más alto de todo el Valle de Arán. Situado a casi 1.500 metros de altitud, Bagergue asoma como un pueblo de cuento, con sus casitas de piedra, sus tejados de pizarra y sus balcones de madera en los que las flores de mil colores parecen brotar de entre los barrotes.