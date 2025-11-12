Colores de otoño y vistas de ensueño: la ruta alrededor de un pantano prepirenaico a solo una hora de Zaragoza

Los colores otoñales empiezan a teñir el Pirineo, el amarillo, el rojo y el naranja se convierten en los protagonistas, y para disfrutar de ellos no hay que irse a más de una hora de Zaragoza. Entre las rutas fáciles para hacer con niños y con nuestras mascotas se encuentra esta, que está rodeando uno de los pantanos más antiguos que existen y que acaba en un bonito y pequeño pueblo pre-pirenaico.