La clase media cambia Valladolid por la ciudad de la catedral que llaman "La Bella Desconocida": un Cristo de 21 metros que vigila desde un cerro, una calle Mayor porticada y menestra palentina a precio de menú

Son nueve las provincias que conforman la comunidad de Castilla y León. Nueve grandes desconocidas repletas de riqueza histórica, monumental y natural. Si hay algo llamativo de esta región es que podría decirse que todas sus provincias son igual de importantes. Aunque Valladolid siempre se ha considerado la capital y, por tanto, un destino "más apto" para visitar, realmente no existe una designación oficial que lo corrobore. De ahí la singularidad de Castilla y León.

Esta ciudad castellana todavía tiene mucho por ofrecer frente a Valladolid / Istock / cribea

Hasta ahora, la clase media española viajaba a Valladolid, tanto de visita como para instalarse; pero desde que conozcan "La Bella Desconocida" no van a querer ir a otra ciudad castellana. Así es como denominan a la Catedral de Palencia y, por consecuente, a la capital de la provincia. En su interior albergó la primera Universidad de España de estudios generales y una de las primeras de Europa, coetánea a la de Tolosa, París y Cambridge.

Adriana Fernández

La primera piedra se colocó en 1321 y las obras se concluyeron en 1516, en los albores del Renacimiento. A simple vista no es tan espectacular como otras, pero cuando te adentras en ella entiendes su belleza. Y es que en las reformas posteriores tomó inspiración de otras como la de Burgos o la de León. Tiene 5 puertas de acceso: la de los Descalzos o de San Antolín, la de los Reyes o de San Juan, la de los Canónigos, la de los Novios y la de Santa María o del Obispo.

La ciudad de las iglesias y los conventos

La ciudad de Palencia es tan denostada como interesante y atractiva. Está ubicada en la llanura de Tierra de Campos y bañada por las aguas del río Carrión. Además de la grandiosa catedral, cuenta con otras muchas iglesias y cada una con su propia historia: San Pablo, San Francisco, San Lázaro, Nuestra Señora de la Calle (más conocida como La Compañía), San Miguel, Santa Marina, San Bernardo... Aunque la más famosa es la iglesia de las Claras.

La iglesia de San Miguel en Palencia / Istock / KarSol

En este antiguo convento de las monjas Clarisas, fue donde José Zorrilla situó su leyenda "Margarita la Tornera". Según contaba, Margarita, hermana tornera del convento, huyó con un galán apuesto y libertino llamado Don Juan. Tras mucho penar y con el arrepentimiento y la culpa a sus espaldas, regresó a Palencia dispuesta a rogar perdón. Cuál fue su sorpresa cuando las hermanas le dijeron que ella nunca se había marchado, pues la Virgen había adoptado su aspecto.

La estatua del Cristo el Otero de Palencia / Istock / Carlos Soler Martinez (KarSol Photo)

Casi todo en Palencia tiene que ver con la fe cristiana, y así lo demuestra el Cristo del Otero, una escultura de 21 metros creada por Victorio Macho en 1927. Este Cristo vigilante sobre el cerro palentino es el segundo más alto del mundo, después del Redentor de Río de Janeiro. Aunque se comenzara a erigir en 1922, se inauguró oficialmente en 1931, por lo que el castellano es cuatro años más antiguo. Al menos de forma oficial.

Soportales sujetos por casi 200 columnas

La calle principal de Palencia también hace honor a su sobrenombre. Con más de 900 metros de longitud, la espina dorsal de la capital provincial, está sorportalada gracias a las 199 columnas que flanquean uno de sus lados. La calle Mayor es la que atesora buena parte del patrimonio civil de la urbe, conservando el espíritu y la arquitectura de la burguesía de los siglos XIX y XX. Buen ejemplo es el edificio de Correos y Telégrafos de 1916 en su extremo norte.

Fachada floral modernista del Colegio de Villandrando en Palencia / Istock / Felipe Rodriguez

Al otro lado, la Federación Católico-Agraria, actual sede de Unicaja Banco, de la misma época; y entre medias, el Convento de las Agustinas Canónigas, que hoy alberga las oficinas del Ayuntamiento de la ciudad. La mayoría de los edificios han sido proyectados por Jerónimo Arroyo, como el edificio de los señores García Germán de 1912 o del Colegio de Villandrando de 1911, rematado con un impresionante friso de cerámica vidriada.

La mejor menestra de España

Es también por esta zona donde se puede degustar la gastronomía más tradicional. Castilla y León, por su gran tamaño, tiene una inmensa variedad de platos típicos. El más destacado de Palencia es la menestra palentina, elaborada con verduras variadas integradas en un guiso con jamón, cebolla, zanahoria y caldo. La gran diferencia de otras menestras de verduras es que se rebozan con harina y huevo, aportando una melosidad inigualable. Y por menos de 20 euros.

En la plaza Mayor está el restaurante D'Candela, que se alzó con el premio a la Mejor Menestra Tradicional en las últimas Jornadas de la Menestra Palentina. La suya recibe el nombre de 'La Ministra'. La premiada en la categoría creativa fue la del restaurante Maño, un rincón extraordinario donde destacan también las patatas bravas. Sin embargo, para muchos palentinos la menestra más auténtica se sirve en Los Candiles de Toño. No hay otra opción, hay que ir para averiguarlo.