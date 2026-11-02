La clase media cambia Stonehenge por la ciudad de los dólmenes Patrimonio de la Humanidad escondida en Andalucía: 33 templos con diferentes estilos arquitectónicos
Un recorrido por el corazón geográfico de Andalucía entre dólmenes milenarios, la Alcazaba y la mayor concentración de templos por habitante de la Península.
“Que salga el sol por Antequera y que sea lo que Dios quiera”, dice el popular refrán sobre esta histórica ciudad, todo un cruce de caminos entre Sevilla, Granada, Málaga y Córdoba que le ha permitido ser el corazón geográfico de Andalucía. Esa frase fue pronunciada por don Fernando, abuelo de Fernando II el Rey Católico, antes de proclamar la conquista de Antequera, para muchos la batalla decisiva antes de la toma de Granada 82 años después.
Antequera es esa ciudad malagueña que ha conseguido que la clase media cambie Stonehenge por sus famosos dólmenes declarados Patrimonio de la Humanidad escondidos en el interior de Andalucía. Es conocida por su excepcional patrimonio prehistórico, su privilegiada situación geográfica y su impresionante riqueza monumental. Empezó a ser conocida como "la ciudad de las iglesias" y hoy todavía lo mantiene, ya que conserva 33 templos religiosos activos: el mayor número de iglesias y conventos por habitante de toda la península ibérica.
Un paseo por el corazón geográfico de Andalucía
Antequera es una ciudad que ha sido y es paso obligado de viajeros de todos los tiempos, y que además, es Patrimonio de la Humanidad gracias a sus conocidos Dólmenes y multitud de monumentos y patrimonio histórico, artístico y cultural. Es uno de los conjuntos megalíticos más importantes y mejor conservados de Europa y que cuenta con más de 6500 años de antigüedad.
Este tesoro de la prehistoria destaca por sus tres sepulcros: Menga, Viera y El Romeral; y por su conexión mágica con el paisaje, ya que están orientados de forma única hacia la Peña de los Enamorados y el Torcal de Antequera en lugar de hacia el sol. Su entrada es gratuita para ciudadanos de la Unión Europea e incluye acceso a un moderno museo y centro de visitantes.
¿ Cuánto cuesta su entrada?
Para los adultos son 3 euros, los niños hasta los 6 años son gratuitos, para los jóvenes de 7 a 16 años y mayores de 65 solo cuesta 1,50 euros.
No te puedes perder la Real Colegiata de Santa María la Mayor, el primer edificio renacentista en Andalucía. Su exterior destaca por su gran fachada, la más monumental de todas. El interior se encuentra completamente vacío de elementos ornamentales y de retablos, ya que el templo no se dedica al culto, sino a recoger conciertos y exposiciones itinerantes, así como para uso turístico.
Junto a la Colegiata de Santa María encontramos el Recinto Monumental de la Alcazaba de Antequera, declarado Bien de Interés Cultural en 1985. A mediados del siglo VIII, los musulmanes se asentaron sobre antiguas construcciones romanas y visigodas, en una fortaleza-refugio de poca relevancia hasta finales del siglo IX, tras la caída de las ciudades próximas. Lo que más llamará tu atención es su Torre del Homenaje, coronada por el conocido como Reloj de Papabellotas.
Antequera: ciudad de las iglesias
Si por algo destaca esta ciudad es por su monumentalidad, pero sin duda, no podemos dejar de lado sus iglesias, que en número ascienden a 33 convirtiéndose en la ciudad con más iglesias por habitante. Algunas de las más conocidas son la Iglesia del Carmen, la Iglesia de San Sebastián, la Iglesia de San Juan de Dios y la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios.
La mejor manera de conocer la cultura y la historia de un lugar es caminando entre sus calles. En Antequera encontrarás construcciones como la Puerta de Estepa, construida originalmente en 1749 por el alarife municipal Martín de Bogas para dar la bienvenida a los viajeros que llegaban procedentes de Sevilla.
- Crecieron a 80 kilómetros y se conocieron grabando un villancico: las raíces de Edurne y David de Gea están entre la capital de la Sierra de Guadarrama y la villa de Toledo con cinco Grecos
- La ciudad romana mejor conservada de España se esconde bajo las calles: mosaicos originales, un teatro casi intacto y un museo subterráneo único en Europa
- Es una auténtica desconocida, pero es la calle más bonita de España: en la provincia olvidada de Castilla-La Mancha y perfecta para visitar en otoño
- El pueblo más bonito de España para recorrer a pie en otoño y recoger níscalos y boletus: pinares infinitos, rutas entre bosques y un centro dedicado a las setas
- Entramos en la ciudad del chocolate más cotizado de España: un palacio de Gaudí, murallas romanas y el cocido que se come al revés
- Los jubilados cambian la Costa del Sol por la 'Sirena del Océano': es la ciudad más antigua de Occidente y fue fundada por los fenicios hace 3.000 años
- Ni Doñana ni la Sierra de Andújar, el nuevo hogar del lince ibérico está en un pueblo de menos de 800 habitantes: se considera uno de los grandes éxitos de conservación de la fauna europea
- Todos los madrileños hacen cola por el hayedo de Montejo, pero pocos eligen este bosque colgado sobre un embalse para otoño: entrada libre, un río que nace entre las hayas y musgo hasta en las raíces