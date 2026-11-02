La clase media cambia Stonehenge por la ciudad de los dólmenes Patrimonio de la Humanidad escondida en Andalucía: 33 templos con diferentes estilos arquitectónicos

“Que salga el sol por Antequera y que sea lo que Dios quiera”, dice el popular refrán sobre esta histórica ciudad, todo un cruce de caminos entre Sevilla, Granada, Málaga y Córdoba que le ha permitido ser el corazón geográfico de Andalucía. Esa frase fue pronunciada por don Fernando, abuelo de Fernando II el Rey Católico, antes de proclamar la conquista de Antequera, para muchos la batalla decisiva antes de la toma de Granada 82 años después.

Adriana Fernández

Antequera es esa ciudad malagueña que ha conseguido que la clase media cambie Stonehenge por sus famosos dólmenes declarados Patrimonio de la Humanidad escondidos en el interior de Andalucía. Es conocida por su excepcional patrimonio prehistórico, su privilegiada situación geográfica y su impresionante riqueza monumental. Empezó a ser conocida como "la ciudad de las iglesias" y hoy todavía lo mantiene, ya que conserva 33 templos religiosos activos: el mayor número de iglesias y conventos por habitante de toda la península ibérica.

Antequera en puesta del sol, España / Istock / Mjucha

Un paseo por el corazón geográfico de Andalucía

Antequera es una ciudad que ha sido y es paso obligado de viajeros de todos los tiempos, y que además, es Patrimonio de la Humanidad gracias a sus conocidos Dólmenes y multitud de monumentos y patrimonio histórico, artístico y cultural. Es uno de los conjuntos megalíticos más importantes y mejor conservados de Europa y que cuenta con más de 6500 años de antigüedad.

Vista desde la entrada del Dolmen de Menga en Antequera / Istock / Nando Lardi

Este tesoro de la prehistoria destaca por sus tres sepulcros: Menga, Viera y El Romeral; y por su conexión mágica con el paisaje, ya que están orientados de forma única hacia la Peña de los Enamorados y el Torcal de Antequera en lugar de hacia el sol. Su entrada es gratuita para ciudadanos de la Unión Europea e incluye acceso a un moderno museo y centro de visitantes.

¿ Cuánto cuesta su entrada? Para los adultos son 3 euros, los niños hasta los 6 años son gratuitos, para los jóvenes de 7 a 16 años y mayores de 65 solo cuesta 1,50 euros.

No te puedes perder la Real Colegiata de Santa María la Mayor, el primer edificio renacentista en Andalucía. Su exterior destaca por su gran fachada, la más monumental de todas. El interior se encuentra completamente vacío de elementos ornamentales y de retablos, ya que el templo no se dedica al culto, sino a recoger conciertos y exposiciones itinerantes, así como para uso turístico.

Colegiata de Santa Maria iglesia en Antequera España / Istock / nito100

Junto a la Colegiata de Santa María encontramos el Recinto Monumental de la Alcazaba de Antequera, declarado Bien de Interés Cultural en 1985. A mediados del siglo VIII, los musulmanes se asentaron sobre antiguas construcciones romanas y visigodas, en una fortaleza-refugio de poca relevancia hasta finales del siglo IX, tras la caída de las ciudades próximas. Lo que más llamará tu atención es su Torre del Homenaje, coronada por el conocido como Reloj de Papabellotas.

Dolmen de Menga del 3er milenio antes de Cristo / Istock / herraez

Antequera: ciudad de las iglesias

Si por algo destaca esta ciudad es por su monumentalidad, pero sin duda, no podemos dejar de lado sus iglesias, que en número ascienden a 33 convirtiéndose en la ciudad con más iglesias por habitante. Algunas de las más conocidas son la Iglesia del Carmen, la Iglesia de San Sebastián, la Iglesia de San Juan de Dios y la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios.

La iglesia parroquial de San Sebastián in Antequera, Málaga / Istock / Rudolf Ernst

La mejor manera de conocer la cultura y la historia de un lugar es caminando entre sus calles. En Antequera encontrarás construcciones como la Puerta de Estepa, construida originalmente en 1749 por el alarife municipal Martín de Bogas para dar la bienvenida a los viajeros que llegaban procedentes de Sevilla.