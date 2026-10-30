La clase media cambia Barcelona por la "capital del vermut" donde nació Gaudí: una ruta modernista perfecta para recorrer a pie y casas burguesas a precio de provincia

Aquí el vermut forma parte de la vida cotidiana desde hace generaciones, y permite conocer la historia de sus habitantes a cada sorbo. Sentarse en una terraza con una copa y algo de picar es casi una tradición local, una costumbre que hoy convive con otro de los grandes atractivos de la ciudad: su extraordinario patrimonio modernista. Es una ciudad cómoda para recorrer a pie, con plazas llenas de vida y edificios que convierten un paseo por su casco histórico en una pequeña ruta arquitectónica.

El mercado de Reus (Tarragona) / Istock / ancoay

Reus, a pocos kilómetros de Salou y de PortAventura, es una escapada perfecta para quienes buscan algo más que playa y parques temáticos en la Costa Dorada. Fue el lugar donde nació Antoni Gaudí en 1852, aunque no se conserva ninguna obra suya en la localidad. Su legado está presente, sin embargo, en espacios como el Gaudí Centre, dedicado a divulgar la vida y el trabajo del arquitecto, y en el modernismo que caracteriza buena parte de la ciudad.

Adriana Fernández

En 2026, concretamente, se vive un momento especial: se cumple el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, fallecido en junio de 1926 tras ser atropellado por un tranvía en Barcelona, y el acto institucional de apertura del Año Gaudí se celebró en la ciudad de Reus. Una capital que lo reivindica como hijo suyo, pase el tiempo que pase.

Una ruta modernista para recorrer a pie

Reus conserva hasta 26 edificios modernistas. La Ruta del Modernismo se inauguró el 14 de junio de 1997. Es circular: arranca y termina en el Mercadal, y cada edificio lleva una placa con el arquitecto y los años de construcción. El corazón turístico es la plaza del Mercadal, con la oficina de turismo, el Gaudí Centre (1.200 metros cuadrados de exposición). Entre las paradas figuran la Casa Rull, de 1900, primer encargo privado de Domènech i Montaner en Reus, para el notario Pere Rull; la Casa Gasull, de 1911, que anuncia el novecentismo; y la Casa Tarrats, de 1891, la más antigua de la ruta, obra de Pere Caselles, arquitecto de buena parte del conjunto.

Y la Casa Navàs, que Lluís Domènech i Montaner levantó entre 1901 y 1908 para el comerciante Joaquim Navàs, con mobiliario de Gaspar Homar. Es una de sus joyas arquitectónicas de la ciudad, de ahí su distinción como Bien de Interés Cultural: un bombardeo destruyó su torre en 1938. También destaca el Institut Pere Mata, vinculado a la obra de Lluís Domènech i Montaner. Sin olvidarnos de que no lejos está la iglesia prioral de Sant Pere, gótica del siglo XVI y con campanario octogonal.

Casas burguesas a precio de provincia En este municipio existe la increíble oportunidad de comprar imponentes edificios históricos o masías catalanas a una fracción del precio que costarían en capitales como Barcelona o Madrid. Es decir, por lo que cuesta un piso familiar en una zona cotizada de capital, te puedes comprar un palacete modernista en la ciudad. Literalmente, el mercado inmobiliario de Reus y sus alrededores ofrece joyas de la época industrial y burguesa. Por ejemplo, la Casa Grau Pla, ubicada en pleno Carrer de Sant Joan, es una icónica construcción de 1910 diseñada por Pere Caselles. Cuenta con unos 500 metros cuadrados. Su precio en venta es de unos 700.000 euros.

La fachada de la Casa Navàs en Reus (Tarragona) / Istock / Martin Leber

Mientras tanto, la casa natal de Gaudí, en la calle de Sant Vicenç 4, es propiedad privada y no se visita. Este patrimonio comparte protagonismo con una tradición que alcanzó su máximo esplendor a finales del siglo XIX, cuando la ciudad llegó a convertirse en uno de los principales centros productores de vermut. Entonces funcionaban más de 30 empresas capaces de elaborar decenas de marcas diferentes, una actividad que dejó una huella profunda en su identidad.

El Institut Pere Mata en Reus (Tarragona) / Istock / ABBPhoto

La capital del vermut: piérdete con amigos por sus bares

La mejor forma de entender su historia es empezar por el Museu del Vermut, situado en una antigua fábrica modernista de sombreros. Su colección reúne botellas, etiquetas, carteles publicitarios y otros objetos relacionados con esta bebida, procedentes de marcas y países distintos. Otra parada imprescindible es Vermuts Rofes, instalado en una antigua fábrica fundada en 1890. Las grandes botas originales recuerdan el pasado industrial del edificio, hoy convertido en restaurante. Allí se puede conocer mejor la tradición de esta marca familiar y participar en experiencias de degustación.

Un bar en el Mercadal de Reus (Tarragona) / Istock / Besides the Obvious

¡Pero hay más! Para profundizar en el proceso de elaboración de esta bebida, merece la pena acercarse a las bodegas Yzaguirre, que producen vino y vermut desde 1884. Sus instalaciones se encuentran en El Morell, una localidad cercana a Reus. Durante las visitas se explica cómo se seleccionan los botánicos, cómo se elabora la bebida y qué papel desempeña la crianza en barrica, antes de terminar con una cata. Para picar algo, en el Café de Reus, ubicado en una antigua mercería del siglo XIX, puedes combinar la bebida con tablas de quesos, embutidos y tapas de calidad.

¿No dan ganas de perderse un rato por las calles de la ciudad?