10 ciudades de España perfectas para mayores de 65 años: cómodas, históricas y llenas de experiencias para vivir sin pensar en la edad

La edad es tan solo un número y acercarse a la jubilación no debería ser más que un aliciente para vivir con más intensidad que antes si cabe. Superar los 65 años puede ser un punto de inflexión ideal para empezar a hacer todos esos viajes que llevas tanto tiempo retrasando. Los grandes viajes en el extranjero pueden suponer una experiencia vital única y muy especial, pero no siempre hay que hacerlos así. En España hay ciudades maravillosas donde escaparse en cualquier momento y aquí recogemos diez de las más bonitas y acogedoras.

Adriana Fernández

10 ciudades donde irse de viaje

Málaga

Si Málaga es la ciudad preferida para jubilarse en España, será por algo. A los pies del Mediterráneo, se trata de una urbe con una temperatura perfecta todo el año, que invita a pasear junto al mar, descubrir la Alcazaba y recorrer un centro histórico repleto de terrazas siempre llenas. Museos y jardines completan la experiencia, que es ideal para quienes buscan cultura y relax en una misma escapada.

Vistas de la ciudad de Málaga desde la Alcazaba / Istock / Armando Oliveira

Segovia

Con el acueducto romano como centro neurálgico en todos los sentidos, Segovia es una de las pocas ciudades del país que impresionan tanto a primera vista. Toda su belleza se concentra en el casco antiguo, entre calles históricas, iglesias centenarias, la catedral y el Alcázar. Además, acompaña -y de maravilla- la preciada gastronomía, presidida por el popular cochinillo y los judiones de La Granja que todos los viajeros quieren probar.

La catedral dentro de la muralla de Segovia / Istock / ERIC HOOD

Salamanca

A pesar de considerarse la ciudad universitaria por excelencia, Salamanca es perfecta para visitar en cualquier etapa de la vida. Su arquitectura dorada brilla especialmente al atardecer, alrededor de la plaza Mayor, la catedral y la universidad más emblemáticas de España. Ofrece una experiencia cultural única, además de ser un lugar muy cómodo para pasear y disfrutar de un ambiente muy animado en cualquier rincón del centro.

La universidad de Salamanca, la más antigua de España / Istock / bluejayphoto

Pamplona

La capital de Navarra ofrece mucho más que los San Fermines en julio. Es una de las urbes más sorprendentes para los viajeros, con múltiples parques, amplias avenidas y un casco histórico muy bien conservado. Se pueden recorrer sus murallas renacentistas, disfrutar de los pintxos en los bares o, simplemente, disfrutar de la tranquilidad, el recogimiento y la accesibilidad de la ciudad. Además de hacer escapadas a los pueblos del entorno.

La histórica plaza del Castillo en Pamplona / Istock / Svetlana Day

Logroño

La capital riojana demuestra que las grandes ciudades no tienen por qué ser mejor que otras más pequeñas como esta. Porque además de pequeña, es cómoda y hospitalaria, ideal para aquellos que tanto disfrutan de la gastronomía y del vino. La calle Laurel es considerada por muchos la mejor para comer y tapear en todo el país. Aunque tampoco se quedan atrás los paseos junto al Ebro y las escapadas por la región vinícola.

El centro de Logroño, la capital del vino en España / Istock / MarioGuti

Córdoba

La historia cordobesa habla por sí sola a través de la Mezquita-Catedral, una de las grandes maravillas de Europa. Si bien es un monumento que hay que visitar al menos una vez en la vida, es una ciudad que también se conoce por sus patios llenos de flores, sus callejuelas blancas, sus plazas repletas de encanto y la atmósfera relajada que invita a relajarse para descubrir la urbe paso a paso, entre salmorejos y flamenquines.

El interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba / Istock / SeanPavonePhoto

Gerona

Entre murallas y leyendas, la ciudad de Gerona ofrece un entorno perfecto para los amantes de la historia. Su casco antiguo medieval, con la Catedral de Santa María presidiéndolo todo cautiva a quien lo ve por primera vez, así como las coloridas casas junto al río Onyar y sus calles donde no falta una anécdota. Su tamaño es ideal para recorrerla tranquilamente, con una gastronomía de primer nivel y cientos de rincones para fotografiar y guardar un recuerdo para siempre en la memoria.

El casco antiguo de Gerona coronado por la Catedral de Santa María / Istock / Carles Miro

Oviedo

La capital asturiana está siempre llena de encanto, con una elegancia tan acogedora como bella. Combina amplias zonas peatonales con monumentos históricos y una excelente gastronomía. Desde la catedral con la estatua de La Regenta en su plaza hasta otros puntos culturales y artísticos en la ciudad. Cultura, tranquilidad y calidad de vida es todo lo que ofrece Oviedo, que además está a un paso de cualquier punto de la costa de Asturias.

La catedral de Oviedo con la estatua de La Rengeta en la plaza / Istock / mmeee

Zaragoza

La Basílica de Nuestra Señora del Pilar domina el paisaje de Zaragoza, una ciudad que se encuentra más o menos a la misma distancia de Madrid que de Barcelona. Es una ciudad vibrante y accesible, con amplios paseos, museos, patrimonio romano y mudéjar y una variada oferta gastronómica junto al Ebro, que permiten disfrutar de varios días en una urbe tranquila que tiene mucho más que ofrecer de lo que podemos llegar a pensar.

La Basílica de Nuestra Señora del Pilar a orillas del Ebro, en Zaragoza / Istock / Schroptschop

León

Una de las grandes olvidadas de Castilla y León es, precisamente, León. Cuenta con una catedral espectacular, de las más bonitas de España, que rinde culto a Santa María de Regla; así como un casco histórico lleno de joyas arquitectónicas como San Isidoro. Las tapas son toda una institución también en esta ciudad, en un ambiente mucho más relajado y auténtico que en otros cercanos mucho más turísticos.

La plaza Mayor de León / Istock / Armando Oliveira

Todas estas ciudades son rincones espectaculares para vivir una experiencia muy especial a cualquier edad, pero sobre todo a partir de los 65 años. Cuando la vida parece desafiarnos, pero cuando lo que realmente pasa es que debemos hacerle frente como siempre lo hemos hecho.