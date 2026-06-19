La ciudad más visitada del norte de España prohíbe fumar y la música en sus playas: multas de 100 a 750 euros

Seguro que la playa de La Concha te es familiar. Hablamos efectivamente de uno de los iconos por excelencia de San Sebastián, una de las ciudades más visitadas en el norte de España que, además de una espectacular arquitectura y una historia destacable, es el destino perfecto con la llegada del calor: una ciudad blanca con uno de los paseos marítimos más bellos de España y una playa que invita a esperar la puesta de sol desde primera hora de la mañana.

Adriana Fernández

Pero no todo son ventajas, y con la llegada de más y más visitantes la ley se ha puesto estricta con tal de mantener ese reducto de paz que supone La Concha. Aunque esta no es la única: Ondarreta, Zurriola, Zarautz y Orio también se incluyen en las sanciones que podrían ascender a hasta 750 euros basándose, en palabras del Ayuntamiento, en “criterios de salud pública, de sostenibilidad y también de convivencia”, tipificadas como infracciones leves.

Playa de La Concha, San Sebastián / Istock / ALEXANDRE AROCAS

Y si tú no quieres ser de los que se lleven el susto, apunta:

Playas sin humo

Queda totalmente prohibido el consumo de tabaco y el uso de dispositivos electrónicos de vapeo en la arena de todas las playas urbanas del municipio, siendo susceptibles de multas de entre 100 y 200 euros, en pro de la salud pública y el estado del medioambiente, ya que, según los datos del Ayuntamiento e instituciones, las colillas representan hasta el 50% de la macrobasura identificada en las playas.

Las restricciones incluyen la prohibición de fumar. / Istock / Alex MALT +48511301669

Playas sin ruido

Se prohíbe el uso de altavoces portátiles, reproductores de música o cualquier aparato de megafonía que emita sonido hacia el exterior y que altere la tranquilidad del espacio público, por lo que el uso de auriculares pasaría a ser obligatorio.

Además, la cuantía final dependerá de la intencionalidad, la reincidencia, las molestias ocasionadas o la actitud de la persona infractora ante las advertencias de la autoridad, pudiendo elevarse hasta 500 o incluso 750 euros en caso de repetición, desobediencia o cuando el ruido o el humo, según el caso, afecten a una cantidad considerable de personas.

El uso de reproductores de audio estará regulado. / Istock

Otras restricciones

Así mismo, conviene recordar otras restricciones y prohibiciones que continúan vigentes y que deberás tener en cuenta si no quieres que el viaje te salga caro.

El acceso de animales a las playas queda terminantemente prohibido, a excepción de aquellas que específicamente permitan su paso. Asimismo, la ordenanza contemplará en cada caso una franja horaria específica fuera de la temporada estival o en momentos muy concretos para su acceso, siendo esta la única opción legal para ingresar a los arenales con los peludos. Eso sí, siempre fuera del verano.

El acceso de animales a las playas queda regulado. / Istock

Ya sabemos que acampar en la playa o pasar la noche queda terminantemente prohibido, así como encender fogatas u hogueras sobre la arena (salvo autorizaciones especiales), así que ojo con las siestas que se alargan si no quieres recibir tu primer aviso.

Y si quieres quitarte la sal o la arena en las duchas, recuerda: nada de químicos. El uso de jabones, geles, champú, o cualquier otro producto de esta índole queda terminantemente prohibido en las duchas públicas de las playas, de cara a salvaguardar la calidad del agua y el medioambiente, ya que estas se desaguan directamente, sin pasar por depuradoras.