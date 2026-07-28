La ciudad en la que más tiempo se verá el eclipse de España es también la más llana para caminar: sidrerías, parques y 108 segundos de oscuridad

El 12 de agosto de 2026, al atardecer, el sol va a desaparecer sobre España. No del todo, no en todas partes, pero en algunas ciudades el cielo se va a oscurecer de golpe durante casi dos minutos. Ese día, la Luna se alineará de forma perfecta entre la Tierra y el Sol, provocando un eclipse solar total, el primero visible desde la Península Ibérica en más de un siglo, y no todas las ciudades son iguales de cara al fenómeno. De hecho, el Principado se sitúa entre los mejores lugares del mundo para contemplarlo.

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se interpone completamente entre la Tierra y el Sol, ocultando su disco durante unos instantes. En ese breve intervalo, el día se transforma de manera sorprendente: la luz se atenúa como si anocheciera, la temperatura desciende algunos grados, aparecen los planetas y las estrellas más brillantes y la corona solar, normalmente invisible, rodea al Sol formando una imagen que muchos consideran uno de los mayores espectáculos de la naturaleza.

Sara Fernández García

Entre acantilados sobre el Cantábrico, playas abiertas al horizonte, miradores naturales y montañas de gran altitud, Asturias ofrecerá un escenario difícil de igualar para vivir un fenómeno que solo se produce en contadas ocasiones. La fase parcial del fenómeno arrancará poco antes de las 19:30 horas, mientras que la totalidad llegará alrededor de las 20:30 horas, con pequeñas variaciones según el lugar de observación. De entre todas las capitales de provincia españolas que quedan dentro de la franja de totalidad, será Oviedo donde la magnitud y la duración de la fase de totalidad (1 minuto y 48 segundos) serán mayores.

Catedral de Oviedo (Asturias) / Istock / mmeee

Dónde ver el eclipse: el plan perfecto para disfrutar de este fenómeno

Los expertos aconsejan buscar espacios elevados o puntos de la costa con el horizonte completamente despejado hacia el oeste, evitando montañas, edificios o masas de árboles que puedan ocultar el Sol en el momento decisivo. En este caso, los miradores del Monte Naranco son la opción más evidente. Hay que llevar gafas homologadas para la fase parcial y es importante no obsesionarse con sacar fotos en los dos minutos que dure la oscuridad: es una experiencia que no se volverá a repetir en mucho tiempo.

Iglesia en el Monte Naranco (Oviedo, Asturias) / Istock / saiko3p

Entre otros lugares recomendables, se encuentran el Parque de Invierno o el Parque del Oeste. Además, la ciudad ofrecerá una experiencia cultural que unirá música, ciencia e imágenes del universo en un espectáculo pensado para despertar la curiosidad del público y acercarlo a este fenómeno único. Días antes, en la sala principal del Auditorio Príncipe Felipe se celebrará Armonía Eclíptica, un concierto multimedia concebido como el gran prólogo del eclipse.

Oviedo, la capital española perfecta para disfrutar del eclipse del próximo mes de agosto

Lo que nadie esperaba es que la ciudad con el mejor eclipse del país resulte ser también una de las más agradables para pasear, comer y quedarse unos días. Oviedo, capital del Principado de Asturias, está situada en el centro geográfico de la comunidad, a unos 30 kilómetros del mar Cantábrico y rodeada de monte verde por casi todos los lados. Fundada en el siglo VIII, fue capital del Reino de Asturias y cuna de un arte que no existe igual en ningún otro lugar del mundo: el prerrománico asturiano, un estilo único que floreció entre los siglos VIII y X, heredero de la tradición visigoda con influencias mozárabes y carolingias.

Aquí se concentran cinco de los monumentos del prerrománico declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1985 y 1998, bajo la denominación 'Monumentos de Oviedo y del Reino de Asturias'. Incluye la Cámara Santa de la Catedral, la iglesia de San Julián de los Prados, la Fuente de la Foncalada, y, en el cercano Monte Naranco, Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo. Sobre ese mismo monte, a tres kilómetros del centro, es donde muchos están calculando ya los mejores miradores para ver el eclipse.

La Foncalada en Oviedo (Asturias) / Istock / IMAG3S

Calles llanas, monumentos, gastronomía y patrimonio para conocer a pie

El casco histórico es compacto y llano, con la Catedral de San Salvador en el centro, la plaza del Fontán con su mercado porticado al lado y la calle Uría como eje comercial hacia el sur. Woody Allen, que fue a recoger el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2002, se quedó tan prendado que la describió así: "Oviedo es una ciudad deliciosa, exótica, limpia, agradable, tranquila y peatonalizada. Es como si no perteneciera a este mundo, como si no existiera... Oviedo es como un cuento de hadas".

Calle Gascona en Oviedo (Asturias) / Istock / ELENAPHOTOS

La ciudad tiene además más de 100 esculturas repartidas por sus calles, convirtiendo el paseo en algo parecido a un museo de acceso libre. ¡Pero eso no es todo! Oviedo tiene una calle dedicada, casi en exclusiva, a beber sidra. Se llama Calle Gascona y se conoce como el Bulevar de la Sidra. Es donde el ritual del escanciado se practica con seriedad. Locales Tierra Astur o La Pumarada son dos de los más frecuentados, aunque cualquier sidrería del bulevar funciona como excusa para pedir un culín y un chorizo a la sidra.