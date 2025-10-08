La ciudad termal más espectacular de España es de origen romano: baños calientes, gratis y rústicos en plena naturaleza
Esta joya natural de aguas mineromedicinales merece mucho la pena, sobre todo porque está en mitad de la ciudad y muchas termas son gratuitas.
Una ciudad termal es un núcleo urbano que se ha creado en torno a un recurso natural curativo como un manantial de agua mineromedicinal que acaba convirtiéndose en un lugar de descanso y bienestar. El ejemplo más conocido en Europa es Budapest (Hungría), muchas veces llamada la 'Ciudad de los Balnearios', pero España también cuenta con la suya propia y se considera la Capital Termal de Galicia.
Un caudal de más de tres millones de litros de agua termal mana a diario de los múltiples manantiales que se encuentran en Ourense. Su gran riqueza e importancia histórica ayudó a que quedase integrada en el Itinerario Europeo de Ciudades Termales Históricas. Se trata de un auténtico tesoro natural que se convierte en uno de los mayores atractivos de la ciudad, cuyo subsuelo es casi más importante que la superficie.
La lluvia se transforma en aguas puras con múltiples propiedades mineromedicinales que brotan del mismo interior de la tierra a elevadas temperaturas, llegando a alcanzar los 70ºC. Al filtrarse por las fracturas de la corteza terrestre, absorben minerales como el flúor, el azufre, el sodio o el selenio, pero cada uno de los manantiales que hay en Ourense cuenta con unas características diferentes.
La historia de las termas orensanas
Su uso se remonta a siglos atrás, concretamente a la época de los romanos. Fueron ellos quienes se asentaron en los alrededores de As Burgas atraídos por estas aguas, que ya habían explotado en otras zonas del imperio. Allí crearon una población que se tornó en una especie de santuario dedicado a las divinidades de estas aguas. Pero realmente fue mucho antes cuando se veneraban estas aguas, porque se encontraron aras votivas a dioses indígenas.
A día de hoy, vecinos y viajeros, siguen alabando las propiedades de las aguas orensanas, y existen espacios termales de uso lúdico que pueden utilizarse durante todo el año. Están en el casco urbano y en el entorno del río Miño. El de As Burgas, que simula los baños de la época romana, está al lado de la plaza Mayor. Más allá de las aguas, es relevante históricamente porque la ciudad se conformó en torno a estas termas.
Además, junto al Miño se extiende el Paseo Termal, un sendero de cuatro kilómetros en el que se encuentran varios baños termales: A Cavasqueira, Muíño da Veiga, Outariz, Burga de Canedo y la fuente de O Tinteiro. Es una muestra más de la riqueza natural de esta ciudad de algo más de 300.000 habitantes y una manera excepcional de huir de vez en cuando del barullo del centro. Algunas de ellas son gratuitas, como las de A Chavasqueira, Muíño da Veiga, Burgas de Canedo y Barbante.
Otras joyas que ver en Ourense
Ya que estamos de paseo por Ourense, no podemos perdernos su centro histórico -uno de los mejor conservados de España-, ni su deliciosa gastronomía. Después de hacer una parada en la plaza Mayor rodeada de edificios nobiliarios con soportales encantadores, nos dirigimos hacia la iglesia de Santa María Madre con fachada barroca y elementos del templo anterior que se erigió en el siglo V. La plaza del Trigo con la casa de los Temes y la casa de los Gayoso también es parada obligada.
Después nos adentramos en la Catedral de San Martiño, construida entre los siglos XII y XIII. Si se visita por dentro nos encontraremos con joyas como el Cristo Románico, el Pórtico del Paraíso o la Capilla Mayor. El mirador de Ourense, el Claustro de San Francisco, la plaza del Hierro, la plaza Eironciño dos Cabaleiros o el Puente romano son otros de los lugares que hay que ver obligatoriamente en Ourense, Capital Termal de Galicia y una de las ciudades más bonitas y olvidadas de la región.
