La ciudad termal más espectacular de España es de origen romano: baños calientes, gratis y rústicos en plena naturaleza

Además, junto al Miño se extiende el Paseo Termal, un sendero de cuatro kilómetros en el que se encuentran varios baños termales: A Cavasqueira, Muíño da Veiga, Outariz, Burga de Canedo y la fuente de O Tinteiro. Es una muestra más de la riqueza natural de esta ciudad de algo más de 300.000 habitantes y una manera excepcional de huir de vez en cuando del barullo del centro. Algunas de ellas son gratuitas, como las de A Chavasqueira, Muíño da Veiga, Burgas de Canedo y Barbante.