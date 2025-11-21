La ciudad del sur de España perfecta para una escapada de fin de semana: temperaturas de verano todo el año, delfines y playas perfectas para hacer surf
Un lugar que te permitirá desconectar del caos de la rutina.
Si estás pensando en hacer una escapada de fin de semana pero no sabes dónde, no te preocupes, nosotros te traemos una recomendación que estamos seguros que nos vas a agradecer.
Con un descanso de las temperaturas que cada vez son más frías, Andalucía ofrece un lugar que te permitirá darle un respiro a los abrigos y a la ropa térmica. Además, esta ciudad posee un atributo que lo diferencia de cualquier otro sitio de Europa.
La ciudad más al sur
Esta ciudad, perteneciente a la provincia de Cádiz, es considerada el municipio más al sur de todo Europa continental, estando a tan solo unos pocos kilómetros de África. ¿Sabes de qué lugar estamos hablando?
Nos referimos a Tarifa, un lugar perfecto para huir de la monotonía de la rutina y, por unos pocos días, desconectar de todo.
Un lugar idóneo desees lo que desees
Si buscas ir a Tarifa y simplemente relajarte, tienes suerte, ya que posee playas perfectas para que lo consigas. Si bien es cierto que tampoco hace tanto calor como para bañarte en el mar, sí que con una chaqueta o sudadera estarás muy a gusto.
Para ello, tienes playas como Playa Chica o la playa de Los Lances, con las cuales vas a alucinar por su belleza. Además, la segunda es la más extensa de la ciudad, por lo que vas a tener espacio para ti sí o sí.
Después de estar un rato en la playa, te recomendamos que te dirijas al centro de la ciudad y la recorras sin ningún mapa. Si lo que estás buscando es desconectar al 100%, lo mejor es que te maravilles por ti mismo con las casas blancas y la bella arquitectura que caracterizan esta ciudad.
Si, por el contrario, prefieres que tu fin de semana sea más “aventurero” y no tienes intención de quedarte quieto, también estás de suerte.
Si algo tiene tarifa es que es perfecta independientemente de lo que estés buscando. Por eso, te vamos a recomendar cuatro lugares y planes que no puedes perderte por nada del mundo.
Mirador del Estrecho
Si quieres unas vistas increíbles de la costa africana y el Estrecho de Gibraltar, este mirador es perfecto. Además, en días soleados incluso se ven las ciudades de Ceuta y Tánger, por lo que tienes que apuntarlo en tu lista sí o sí.
Visita a Tánger
A tan solo 50 minutos en barco tienes la ciudad de Tánger, la cual es realmente bonita. Si también te apetece conocer Marruecos, este es el momento ideal.
Hacer surf y kitesurf en las playas de la ciudad
Como hemos explicado previamente, Tarifa tiene playas perfectas para descansar. Sin embargo, hay algo que no hemos mencionado, y es que muchas son perfectas para hacer surf y kitesurf. Mientras tus amigos menos atrevidos se quedan en la arena, tú puedes estar viéndoles desde el mar con la tabla.
Excursión para avistar cetáceos
Tarifa ofrece excursiones para avistar cetáceos, pudiendo incluso llegar a ver (siempre que tengas suerte) delfines y ballenas. Eso sí, cuanto más frío haga más complicado va a ser.
Además de todas estas actividades, recomendamos, al igual que si vas a Tarifa con intenciones de descansar, recorrer sus calles y enamorarte de todo lo que ofrece. Lugares como la iglesia de San Mateo, sus murallas medievales, la Puerta de Jérez o su casco antiguo son sitios imprescindibles de ver si viajas a esta ciudad andaluza.
Tarifa tiene infinitud de cosas que ver y hacer, lo cual la hace perfecta para cualquier persona. Si estás buscando un lugar al que hacer una escapada este otoño o invierno, ya tienes un destino que no te va a dejar indiferente.
