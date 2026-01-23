La ciudad romana que casi nadie conoce está a una hora de Madrid y se puede visitar gratis: perfecta para los amantes de la historia

Segóbriga es uno de esos lugares que enamoran a los amantes de la historia y a aquellos que quieran ver en primera persona la grandeza de un imperio. Tiene un anfiteatro que es digno de visitar, pues no tiene nada que envidiarle al Coliseo romano. Justo al lado, el teatro conserva graderíos en los que aún resuenan los ecos de representaciones clásicas. El conjunto se completa con unas termas monumentales, el foro y la basílica, espacios que muestran el peso político y social de esta urbe en la Hispania romana.