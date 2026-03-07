La ciudad romana asentada a orillas del Atlántico que pasa totalmente desapercibida: un yacimiento arqueológico que data del siglo II a.C y uno de los asentamientos romanos más prósperos de Hispania

A diferencia de otros enclaves arqueológicos, en Baelo Claudia se distingue con claridad el trazado de las calles, restos del sistema de alcantarillado y la disposición de los edificios públicos, como la curia o el foro, que era la plaza pública. El teatro, parcialmente restaurado, mantiene su graderío orientado hacia el mar y tenía espacio para hasta 2.000 espectadores que veían las obras protagonizadas exclusivamente por hombres que llegaban a disfrazarse de mujer para sus actuaciones. Además, en tu visita podrás ver restos de las tiendas, el mercado o las termas.