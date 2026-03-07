La ciudad romana asentada a orillas del Atlántico que pasa totalmente desapercibida: un yacimiento arqueológico que data del siglo II a.C y uno de los asentamientos romanos más prósperos de Hispania

Baelo Claudia fue un enclave estratégico del Estrecho que hoy en día conserva el foro, el teatro y las factorías de salazón.

El conjunto está protegido como Bien de Interés Cultural
El conjunto está protegido como Bien de Interés Cultural / Istock

Frente a la playa de Bolonia, dentro del término municipal de Tarifa y a unos 22 kilómetros de la ciudad, las ruinas de Baelo Claudia dibujan todavía con claridad el plano de una ciudad romana levantada frente al Atlántico. No es Pompeya, pero allí se conserva uno de los conjuntos arqueológicos romanos más completos de la península.

La gran duna de arena de la playa de Bolonia en Cádiz

La gran duna de arena de la playa de Bolonia en Cádiz

 / Istock

Las ruinas de Baelo Claudia, a escasos metros del mar y dentro del actual parque natural del Estrecho, permiten recorrer con claridad la estructura urbana de una ciudad romana prácticamente intacta en su trazado con calles, plazas y edificios públicos que se reconocen sin dificultad.

Adriana Fernández

El asentamiento tuvo ocupación previa en época púnica, pero la ciudad romana comenzó a desarrollarse a finales del siglo II a.C. y alcanzó su máximo esplendor entre los siglos I a.C. y II d.C. Su ubicación se explica porque desde este punto estratégico del Estrecho de Gibraltar se controlaban rutas marítimas y el comercio con el norte de África.

Un puerto clave en la economía romana

Baelo Claudia prosperó gracias a la industria pesquera y, sobre todo, a la producción de garum, la salsa elaborada a partir de pescado fermentado que se exportaba a distintos puntos del Imperio. En el yacimiento todavía se conservan las piletas de salazón de atunes, uno de las características de este yacimiento que mejor explican su riqueza económica en el pasado.

Durante el reinado del emperador Claudio (siglo I d.C.), la ciudad recibió el rango de municipio romano, lo que impulsó su desarrollo urbano. Se construyeron entonces el foro, la basílica judicial, el teatro, las termas y varios templos dedicados a la tríada capitolina (Júpiter, Juno y Minerva).

En Baelo Claudia se distingue con claridad su pasado

En Baelo Claudia se distingue con claridad su pasado

 / Istock

La ciudad comenzó a decaer a partir del siglo III d.C., probablemente debido a terremotos documentados en la zona y al progresivo declive de la actividad comercial. Y, con el tiempo, el asentamiento fue abandonado.

Un conjunto excepcional por su estado de conservación

A diferencia de otros enclaves arqueológicos, en Baelo Claudia se distingue con claridad el trazado de las calles, restos del sistema de alcantarillado y la disposición de los edificios públicos, como la curia o el foro, que era la plaza pública. El teatro, parcialmente restaurado, mantiene su graderío orientado hacia el mar y tenía espacio para hasta 2.000 espectadores que veían las obras protagonizadas exclusivamente por hombres que llegaban a disfrazarse de mujer para sus actuaciones. Además, en tu visita podrás ver restos de las tiendas, el mercado o las termas.

Hoy el conjunto está protegido como Bien de Interés Cultural y forma parte del Conjunto Arqueológico gestionado por la Junta de Andalucía. La entrada es gratuita y el recorrido permite visitar tanto las ruinas como el centro de interpretación, para que puedas entender y contextualizar la historia del lugar, ya que no se realizan visitas guiadas a grupos.

Noticias relacionadas

Sin lujos ni platos de autor: el restaurante favorito del chef José Andrés está en este pueblo de Cádiz y tiene los mejores bocadillos

De glamping en Tarifa: la experiencia única, tranquila y (sorprendentemente)... ¡Cómoda!

Y para los curiosos y viajeros que buscan los sets de rodaje de sus series y películas favoritas, aquí se rodó parte del episodio El síndrome de la reina Victoria (2022), de la quinta temporada de The Crown.

Aunque Baelo Claudia no sea un yacimiento desconocido para los especialistas, para los viajeros sí suele quedar eclipsado por otros más mediáticos. Dada su buena conservación, recomendamos visitarlo para comprender cómo funcionaba una ciudad romana vinculada al comercio marítimo.

Tags _
Atlántico
yacimiento arqueológico
Cádiz

Síguele la pista

  • Lo último