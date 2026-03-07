La ciudad romana asentada a orillas del Atlántico que pasa totalmente desapercibida: un yacimiento arqueológico que data del siglo II a.C y uno de los asentamientos romanos más prósperos de Hispania
Baelo Claudia fue un enclave estratégico del Estrecho que hoy en día conserva el foro, el teatro y las factorías de salazón.
Frente a la playa de Bolonia, dentro del término municipal de Tarifa y a unos 22 kilómetros de la ciudad, las ruinas de Baelo Claudia dibujan todavía con claridad el plano de una ciudad romana levantada frente al Atlántico. No es Pompeya, pero allí se conserva uno de los conjuntos arqueológicos romanos más completos de la península.
Las ruinas de Baelo Claudia, a escasos metros del mar y dentro del actual parque natural del Estrecho, permiten recorrer con claridad la estructura urbana de una ciudad romana prácticamente intacta en su trazado con calles, plazas y edificios públicos que se reconocen sin dificultad.
El asentamiento tuvo ocupación previa en época púnica, pero la ciudad romana comenzó a desarrollarse a finales del siglo II a.C. y alcanzó su máximo esplendor entre los siglos I a.C. y II d.C. Su ubicación se explica porque desde este punto estratégico del Estrecho de Gibraltar se controlaban rutas marítimas y el comercio con el norte de África.
Un puerto clave en la economía romana
Baelo Claudia prosperó gracias a la industria pesquera y, sobre todo, a la producción de garum, la salsa elaborada a partir de pescado fermentado que se exportaba a distintos puntos del Imperio. En el yacimiento todavía se conservan las piletas de salazón de atunes, uno de las características de este yacimiento que mejor explican su riqueza económica en el pasado.
Durante el reinado del emperador Claudio (siglo I d.C.), la ciudad recibió el rango de municipio romano, lo que impulsó su desarrollo urbano. Se construyeron entonces el foro, la basílica judicial, el teatro, las termas y varios templos dedicados a la tríada capitolina (Júpiter, Juno y Minerva).
La ciudad comenzó a decaer a partir del siglo III d.C., probablemente debido a terremotos documentados en la zona y al progresivo declive de la actividad comercial. Y, con el tiempo, el asentamiento fue abandonado.
Un conjunto excepcional por su estado de conservación
A diferencia de otros enclaves arqueológicos, en Baelo Claudia se distingue con claridad el trazado de las calles, restos del sistema de alcantarillado y la disposición de los edificios públicos, como la curia o el foro, que era la plaza pública. El teatro, parcialmente restaurado, mantiene su graderío orientado hacia el mar y tenía espacio para hasta 2.000 espectadores que veían las obras protagonizadas exclusivamente por hombres que llegaban a disfrazarse de mujer para sus actuaciones. Además, en tu visita podrás ver restos de las tiendas, el mercado o las termas.
Hoy el conjunto está protegido como Bien de Interés Cultural y forma parte del Conjunto Arqueológico gestionado por la Junta de Andalucía. La entrada es gratuita y el recorrido permite visitar tanto las ruinas como el centro de interpretación, para que puedas entender y contextualizar la historia del lugar, ya que no se realizan visitas guiadas a grupos.
Y para los curiosos y viajeros que buscan los sets de rodaje de sus series y películas favoritas, aquí se rodó parte del episodio El síndrome de la reina Victoria (2022), de la quinta temporada de The Crown.
Aunque Baelo Claudia no sea un yacimiento desconocido para los especialistas, para los viajeros sí suele quedar eclipsado por otros más mediáticos. Dada su buena conservación, recomendamos visitarlo para comprender cómo funcionaba una ciudad romana vinculada al comercio marítimo.
