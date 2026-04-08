La ciudad con el récord de bares por habitante y título de Capital Gastronómica: dicen que su Barrio Húmedo es "la mayor pasarela de tapas del mundo”

Concentrados sobre todo alrededor de la Plaza de San Martín, donde antaño se realizaba la matanza del cerdo y que en su día fue el centro comercial de León, los bares y tascas del barrio Húmedo son de los más destacados de la ciudad. Aquí, algunas de las tapas que más éxito tienen son los platos de cuchara en miniatura, como las cazuelas de garbanzos, las raciones de tortilla o los calamares en su tinta. Todas y cada una de estas raciones refleja a la perfección la gran tradición culinaria de la ciudad.