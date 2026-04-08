La ciudad con el récord de bares por habitante y título de Capital Gastronómica: dicen que su Barrio Húmedo es "la mayor pasarela de tapas del mundo”
“Capital del bar” en España, esta ciudad ofrece una experiencia gastronómica de lo más especial.
España es un país de bares, donde tanto amigos como familiares se reúnen, ya sea al salir del trabajo, por la noche o los fines de semana, para ponerse al día a la vez que disfrutan de una caña bien fresquita y degustan unas deliciosas tapas. Un ritual que, desde hace décadas, es una parte imprescindible de nuestra vida cotidiana.
Debido al papel que los bares juegan en nuestra sociedad, en todos los pueblos y ciudades de España hay por lo menos uno. El tema está en ver cuál es la ciudad con una mayor proporción de bares por habitante, y la respuesta es bien sencilla: León.
Un “Manjar de Reyes”
Denominada Capital Gastronómica de España en el año 2018 bajo el proyecto “León: Manjar de Reyes”, León es la ciudad de española que cuenta con más bares por número de habitantes: son un promedio de 5 bares por cada mil habitantes, una cifra que no está para nada mal.
Una de las ciudades más bonitas que podemos visitar en todo el país, la denominación de Capital Gastronómica demuestra también que es un destino que hay que degustar. De bar en bar, una de las mejores maneras de descubrir los secretos de esta ciudad con tanta historia es a través de su cocina, donde las tapas son las verdaderas protagonistas.
El Barrio Húmedo
Situado detrás de las fachadas sur de la Calle Ancha, el barrio Húmedo se extiende por el casco antiguo de León, y cuenta con calles tan emblemáticas como la calle de la Rúa, o plazas como la Plaza Mayor o la de San Martín, considerada el lugar donde mejor se come de toda la ciudad. Con un aire de lo más medieval, el Barrio Húmedo es, realmente, el epicentro del tapeo en León.
Tapas por doquier
Concentrados sobre todo alrededor de la Plaza de San Martín, donde antaño se realizaba la matanza del cerdo y que en su día fue el centro comercial de León, los bares y tascas del barrio Húmedo son de los más destacados de la ciudad. Aquí, algunas de las tapas que más éxito tienen son los platos de cuchara en miniatura, como las cazuelas de garbanzos, las raciones de tortilla o los calamares en su tinta. Todas y cada una de estas raciones refleja a la perfección la gran tradición culinaria de la ciudad.
Repartidos por el barrio se encuentran establecimientos como el Bar Sevilla o el restaurante La Taberna, ambos en la calle de la Rúa y con buenas tablas de embutidos y mariscos. Pero es en la Plaza de San Martín, como he mencionado hace un momento, donde encontrarás la mayor oferta de establecimientos, todos ellos con una muy buena cocina.
Aquí son conocidos el Bar Rebote, con una gran variedad de croquetas; el Mesón Jabugo, donde destacan el pintxo de morcilla y las gambas al ajillo; o el emblemático La Bicha, conocido tanto por su excelente morcilla leonesa como por la personalidad de su propietario. Ya sabes, si te encuentras en León y tienes hambre, puedes acercarte a cualquiera de estos bares y, te aseguro, que disfrutarás de una comida única.
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