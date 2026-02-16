La ciudad preferida de la clase media para viajar en Semana Santa: tiene uno de los monumentos más famosos del mundo, un barrio Patrimonio de la Humanidad y una comida exquisita
Siempre es buen momento para visitar esta ciudad el sur de España.
Cualquier momento es bueno para visitar ciudades de esas que lo tienen todo. Pero hay una que es algo así como la combinación perfecta entre rico patrimonio histórico y cultural, barrios singulares, una gastronomía típica deliciosa, clima envidiable durante todo el año y un paisaje natural único.
Quizá por eso se ha convertido en una de las favoritas de la clase media para viajar en Semana Santa. Un momento del año en el que, además, luce una de su mejor cara (y no nos referimos solo a la religiosa con sus procesiones de vírgenes y santos, que también).
La ciudad del gran patrimonio artístico y cultural de España
Viajamos hasta el sur de España, a esa ciudad que se levanta a los pies de Sierra Nevada, enclavada entre dos ríos y dominada por el que, sin duda, es uno de los grandes monumentos de nuestro país: el complejo monumental de la Alhambra.
Sí, es Granada, una de las ciudades más interesantes de la Andalucía Oriental y la que presume de tener uno de los legados andalusíes más notables (con permiso de Córdoba y su mezquita). El aroma árabe es indiscutible (presente tanto en su artesanía como en su gastronomía), que para eso fue la última ciudad reconquistada en 1492.
Porque la Alhambra es una de las joyas arquitectónicas más sobresalientes del sur de la península, un tesoro que en esta ciudad convive junto a otras joyas del renacimiento y hasta modernas instalaciones del siglo XXI.
Qué ver en Granada en una escapada
La Alhambra, con sus jardines del Generalife y el palacio de Carlos V es uno de los imprescindibles, no hay duda. Como también lo es la catedral de Granada, considerada una de las obras cumbres del renacimiento español. Su historia comienza en 1492, tras la reconquista de los Reyes Católicos, pero no será hasta ya entrado el siglo XVIII cuando el templo se dé por finalizado.
Eso explica la mezcla de estilos, desde el gótico al renacimiento y el barroco, como sucede con tantas obras catedrales levantadas en España desde la Edad Media. Con la diferencia de que esta, además, fue construida sobre los restos de una mezquita (algo habitual en la Andalucía que estuvo tomada por los musulamentes).
Un barrio declarado Patrimonio de la Humanidad
Más allá de los edificios más representativos de la ciudad, hay un lugar que nadie debe perderse cuando va de visita a Granada. Y es el Albaicín, ese barrio tan genuino situado en la ladera de la ciudad que queda justo enfrente de la Alhambra y que está declarado Patrimonio de la Humanidad.
Centro cultural durante siglos, es lugar de calles estrechas y serpenteantes, de fuentes y miradores (el de San Nicolás es el más conocido, pero no el único) y de cármenes (como se llama a las viviendas que están rodeadas de jardines repletos de naranjos, tan característicos de la ciudad).
