La ciudad preferida de la clase media para viajar en Semana Santa: tiene uno de los monumentos más famosos del mundo, un barrio Patrimonio de la Humanidad y una comida exquisita

La Alhambra, con sus jardines del Generalife y el palacio de Carlos V es uno de los imprescindibles, no hay duda. Como también lo es la catedral de Granada, considerada una de las obras cumbres del renacimiento español. Su historia comienza en 1492, tras la reconquista de los Reyes Católicos, pero no será hasta ya entrado el siglo XVIII cuando el templo se dé por finalizado.