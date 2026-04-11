La ciudad preferida de la clase media española para disfrutar de la primavera: tiene un edificio Patrimonio de la Humanidad y su catedral guarda uno de los objetos más importantes de la cristiandad

Uno de los puntos clave está en su patrimonio. En pleno centro de la ciudad, en el barrio del Mercado, se encuentra la Lonja de la Seda o Lonja de los Mercaderes, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996. El edificio, levantado entre finales del siglo XV y comienzos del XVI, es uno de los mejores ejemplos de arquitectura gótica civil en Europa. Fue un símbolo del poder de la ciudad para atraer a los comerciantes, ya que por entonces se divisaban tiempos difíciles para la economía local.