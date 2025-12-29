Una ciudad portuguesa a un paso de Galicia, entre los mejores lugares a los que viajar este 2026 según la BBC

El listaje elaborado por la BBC no incluye ningún destino español en su 'top', pero lo cierto es que no tenemos que irnos muy lejos para encontrar uno. Considerada como la "cuna de Portugal" en el siglo XII ("Aquí nasceu Portugal" se puede leer en algunos de sus edificios) y su primera capital, esta ciudad situada a unos 65 kilómetros de Oporto y a una hora de la frontera con Galicia, puede presumir de ser desde el 2001 Patrimonio Mundial de la Unesco.