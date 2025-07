La ciudad de España que lo tiene todo: playas de ensueño y gastronomía de lujo en un entorno idílico

La Costa Dorada hace honor a su nombre y Tarragona es su estandarte. Las playas del Miracle, la Arrabassada o la Savinosa ofrecen esa arena fina y dorada que en ocasiones parece que solo se encuentra en las películas o en Instagram (pero no es así), con aguas turquesas y tranquilas perfectas si lo que buscas es tranquilidad. Hay calas algo más apartadas para quienes buscan intimidad y hasta una zona nudista para quienes prefieren disfrutar sin marcas del bañador. Aquí no hay masificación agobiante ni postureo innecesario. Se viene a estar, a disfrutar, a tumbarse sin prisa. Y no sé tú, pero en estos tiempos en la que te tienes que pelear para tener sitio en la playa, la tranquilidad es lo que más reclamo en mi búsqueda de destinos vacacionales. Aunque para gustos, colores.