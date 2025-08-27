La ciudad más pet friendly de España: playas caninas, parques abiertos y un clima apacible
Nos dirigimos al norte, allá donde el verde se encuentra con el mar y tu peludo puede entrar en casi todos los establecimientos de la ciudad.
Cuando adopta un perro, la vida del viajero cambia. Adiós, escapadas improvisadas, dormir en cualquier albergue y reservar sin pensar cualquier oferta de error de aviones. Hola, barrido de pelos diario, ración triple de mimos y destinos con más oferta natural que cultural.
Aunque la vida con mascota tiene sus limitaciones, también nos enseña otra forma de viajar. Desde que tengo perro, he descubierto más rutas de senderismo, maravillas naturales y rincones de ensueño nacionales que en los 25 años de vida previos. Pasa parecido al viajar con niños: puede ser, a priori, más incómodo, pero redescubrimos la belleza a nuestro alrededor al verles disfrutar de cosas que nosotros damos por hecho.
Pero hay una cosa que no podemos negar: cuando viajamos con perro, solemos favorecer destinos rurales y casi descartamos los urbanos por la cantidad de puertas cerradas a animales que encontramos en ellos. Amantes de los animales, hay una excepción: Gijón es la ciudad más pet friendly de España.
La ciudad más pet friendly de España
Nada viene de casualidad. Desde hace más de una década, el Ayuntamiento de Gijón se ha esforzado en hacer de su ciudad un paraíso para los animales.
Tanto es así que, además de permitirles la entrada y habilitar zonas específicas en casi todos los entornos naturales de la urbe, en la propia página web del Ayuntamiento se ofrece una guía para turistas con mascota donde figura un listado de hoteles, restaurantes y tiendas que permiten la entrada a los perros.
La historia de Gijón
La capital de la Costa Verde tiene más historia que buena parte de las ciudades españolas. Su fundación data de la época romana y su desarrollo siempre estuvo profundamente ligado a su puerto. Sin embargo, su primer esplendor se dio ya en los siglos XIX y XX gracias a un avanzado tejido industrial.
A finales del siglo XX, su población se disparó. Gijón ya no solo era puerto y fábricas, sino que se convirtió en un referente turístico, universitario, comercial y de investigación que aún hoy permanece como una de las urbes principales de España.
Qué ver en Gijón si viajas con perro
La primera actividad es la misma que si vinieras sin can, pero mucho mejor acompañado: pasear por sus calles. Su paseo marítimo, con el mar a un lado y una sucesión de casitas de colores al otro, es una travesía muy agradable en cualquier momento del año, ya que, incluso en verano, las temperaturas no suelen pasar de los 30 grados y por la noche es conveniente llevar una chaquetilla.
También es posible visitar con mascota los jardines y exteriores de uno de los monumentos más reconocibles de la ciudad, su impresionante Universidad Laboral, con 270.000 metros cuadrados construidos y la torre de piedra más alta de España.
Pero el mejor plan para hacer con un perro, como suele ocurrir, es la naturaleza. En la mayoría de parques de Gijón se permite la entrada de perros; y muchos de ellos tienen, además, zonas habilitadas para soltarlos. Y con vistas. El mejor de todos ellos es, sin duda, el Cerro de Santa Catalina, allá donde Gijón le gana terreno al mar y se alza con vistas panorámicas. Desde el parque de perros, que se abre sobre el Cantábrico, se vislumbra también la famosa escultura Elogio del Horizonte, de Eduardo Chillida.
En Gijón también hay playa. La Playa de San Lorenzo, que recorre la costa de toda la ciudad, está abierta a perros del 1 de octubre hasta verano entre sus escaleras 2 y 8. Y durante todo el año los animales son bien recibidos en la Playa El Rinconín, ubicada a un lado de la ciudad, bajo la atenta mirada de la Madre del Emigrante, una de las esculturas más queridas de la ciudad.
¿Y para comer? Hay muchos restaurantes y bares en la ciudad que permiten estar con perro en el interior; y la mayoría de ellos permiten que comas con tu perro en la terraza. Puedes consultar en la web de Sr. Perro o en la del Ayuntamiento para ver cuál se ajusta mejor a tus gustos.
