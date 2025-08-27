La ciudad más pet friendly de España: playas caninas, parques abiertos y un clima apacible

Pero el mejor plan para hacer con un perro, como suele ocurrir, es la naturaleza. En la mayoría de parques de Gijón se permite la entrada de perros; y muchos de ellos tienen, además, zonas habilitadas para soltarlos. Y con vistas. El mejor de todos ellos es, sin duda, el Cerro de Santa Catalina, allá donde Gijón le gana terreno al mar y se alza con vistas panorámicas. Desde el parque de perros, que se abre sobre el Cantábrico, se vislumbra también la famosa escultura Elogio del Horizonte, de Eduardo Chillida.