The Telegraph asegura que la ciudad “más perfecta del mundo” está en España: ubicada frente al mar, tiene la gastronomía mejor considerada del país

Su gran esplendor vino a finales de ese siglo. Tras la muerte de Alfonso XII, su viuda María Cristina trasladó la corte a San Sebastián para pasar los veranos en el Palacio de Miramar. Con el glamour que dotaba la presencia de la reina regente, que fue nombrada alcaldesa honorífica del pueblo, nació el Ensanche Cortázar, se levantó el Casino y la ciudad se convirtió en el destino de moda de España. Y no solo dentro de nuestras fronteras: durante la Primera Guerra Mundial fue refugio de Maurice Ravel, León Trotsky o Mata Hari.