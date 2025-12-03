The Telegraph asegura que la ciudad “más perfecta del mundo” está en España: ubicada frente al mar, tiene la gastronomía mejor considerada del país
Escondida entre montes verdes y un mar siempre bravo hay una ciudad que ha hecho de la belleza, la cultura y la gastronomía un modo de vida.
España ya es el segundo país más visitado del mundo, solo por detrás de Francia. Y, si bien las regiones levantinas y las grandes capitales son las más atractivas para el turismo internacional, hay ciudades quizá más desconocidas que enamoran a quien las pisa.
Hoy hablamos de una de ellas. Una ubre que combina patrimonio histórico, playas espectaculares y una oferta culinaria que la ha situado en el punto de mira en todo el globo. Tiene un tamaño manejable —unos 180.000 habitantes—, pero presume de tener la energía de una capital cultural. Rodeada de montes verdes y bañada por el Cantábrico, San Sebastián deslumbra tanto por su paisaje como por su vida urbana.
The Telegraph se ha fijado en ella y la describe como una urbe “paradisíaca”, dándole el título de la "ciudad más perfecta del mundo".
La historia de San Sebastián, la ciudad perfecta según el diario británico
Aunque la mayor parte de lo que vemos en San Sebastián tiene apenas 150 años, su historia se remonta mucho más allá. Ya en los siglos I y II existían poblados romanos en las faldas del Monte Urgull, en la actual Parte Vieja, pero eso lo hemos descubierto gracias a los yacimientos arqueológicos. Los documentos más antiguos datan del año 1014, cuando el Monasterio de San Sebastián, ubicado en lo que hoy se conoce como el barrio de San Sebastián el Antiguo o Izurum, cambió de manos.
Fundada oficialmente en 1180 por Sancho el Sabio como puerto marítimo del Reino de Navarra, San Sebastián fue conquistada por tropas castellanas, bajo cuyo influyo, al tratarse de una corona más poderosa y rica, prosperó rápidamente.
Pero, como decíamos, su estilo actual viene del siglo XIX. La Guerra de la Independencia dejó profundas cicatrices en la urbe. Tras la marcha de los franceses, fueron los propios vecinos quienes reconstruyeron la ciudad, dando pie a la arquitectura que marcaría su futuro.
Su gran esplendor vino a finales de ese siglo. Tras la muerte de Alfonso XII, su viuda María Cristina trasladó la corte a San Sebastián para pasar los veranos en el Palacio de Miramar. Con el glamour que dotaba la presencia de la reina regente, que fue nombrada alcaldesa honorífica del pueblo, nació el Ensanche Cortázar, se levantó el Casino y la ciudad se convirtió en el destino de moda de España. Y no solo dentro de nuestras fronteras: durante la Primera Guerra Mundial fue refugio de Maurice Ravel, León Trotsky o Mata Hari.
La Guerra Civil supuso un gran declive en su popularidad, pero incluso después de ella se mantuvo como destino turístico de referencia. El propio Franco la eligió para veranear en el Palacio de Aiete durante 35 años. Fue en esta época, en 1953, cuando se inauguró el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, una iniciativa privada que absorbió el régimen enfocada a alargar el veraneo y recuperar la potente actividad cultural de la urbe, que se había visto mermada tras la Guerra Civil.
A lo largo de su historia, ha sido emporio mercantil, plaza militar, centro industrial, destino turístico y centro cultural, todo gracias a su ubicación privilegiada y al uso inteligente que se ha dado de ella.
Qué ver en San Sebastián
Además de pasear entre sus edificios afrancesados de finales del siglo XIX, una de las actividades favoritas de los visitantes de San Sebastián es perder la mirada en la Playa de La Concha. La curva de arena amplia y luminosa, flanqueada por picos verdes y mirando a la pequeña isla de Santa Clara, ha sido considerada la mejor playa de Europa según los Travelers’ Choice de TripAdvisor.
Pero si algo ha consolidado a San Sebastián como ciudad perfecta es su gastronomía. Aquí convive la alta cocina con las tabernas populares, donde se pueden degustar pintxos de marisco, txistorra, quesos y verduras de temporada. De postre, cómo no, su famosa tarta de queso.
Más allá de las barras y las cañas, San Sebatián es una de las ciudades del mundo con mayor concentración de estrellas Michelin. La parada gastronómica es una atracción turística más para todo aquel que la visita.
San Sebastián, foco de premios y homenajes
En 2008, San Sebastián fue nombrada la ciudad más sostenible de España por la Federación Española de Municipios y Provincias. Es un reconocimiento que alaba su forma de entender la vida: respetuosa, equilibrada y ligada a la naturaleza.
Con su pasado aristocrático, su entorno natural privilegiado, su historia pétrea y una gastronomía sin rival, San Sebastián cumple con todos los criterios de excelencia urbana. Por eso The Telegraph no dudó en darle un 10 sobre 10 en su calificación final.
