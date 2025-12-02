La ciudad más pequeña de España, perfecta para visitar en el puente de diciembre: tiene casas colgantes, ambiente invernal y apenas 300 habitantes

Frías en diciembre no pretende competir con ciudades festivas. Su encanto está en lo contrario. La tranquilidad, las chimeneas encendidas, el olor a sopa caliente saliendo de las tabernas y esa sensación de que aquí la vida va despacio, incluso más que en el resto del año. El clima es frío, como corresponde al norte de Burgos. Pero ese frío encaja con el carácter del lugar, pues caminar por sus calles cuando aún no ha salido el sol, con la niebla agarrada a las murallas, es una de esas experiencias que te recuerdan por qué el invierno también tiene su magia.