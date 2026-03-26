La ciudad con más Patrimonios de la Humanidad del mundo está en España: tiene una mezquita y catedral únicas, una fiesta reconocida por la UNESCO y el casco histórico mejor conservado de Europa

La Gran Mezquita es la imponente construcción supuso la entrada de Córdoba en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en 1984. Y sobran los motivos para que así fuera: levantado en el año 785, se trata del monumento más importante de todo el Occidente islámico, y uno de los más asombrosos del mundo. Su estilo arquitectónico transita desde el omeya, al gótico, renacentista y barroco del siglo XIII, momento en el que la gran mezquita musulmana pasó a convertirse en catedral cristiana. Se sabe que llegó a ocupar un área de 23400 metros cuadrados, lo que la convirtió en la segunda mezquita más grande del mundo en superficie, sólo por detrás de la Gran Mezquita de La Meca. De todas sus zonas: el gran patio o sahn porticado, que es donde se levanta el alminar, y la sala de oración o haram, un gran espacio interior estructurado en columnas y arcadas bicolores que componen la imagen más universal de la mezquita de Córdoba.