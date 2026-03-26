La ciudad con más Patrimonios de la Humanidad del mundo está en España: tiene una mezquita y catedral únicas, una fiesta reconocida por la UNESCO y el casco histórico mejor conservado de Europa
Ni Roma, ni Beijing: la ciudad con más inscripciones en la lista patrimonial de la Unesco es una española.
España es uno de los 165 países inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial gracias al valor universal de sus bienes. Hasta ahí, todo bien. Si no fuera porque nuestro país ocupa un lugar privilegiado dentro de este valiosísimo ránking mundial: y es que España cuenta con 15 ciudades que son Patrimonio de la Humanidad.
Un dato más que reseñable que, en el caso de una ciudad en concreto, se vuelve casi épico, ya que es, por derecho propio, la ciudad con más Patrimonios de la Humanidad no solo de España, sino del Mundo.
Tratándose de patrimonio mundial, cualquiera podría pensar que estamos hablando de Roma, o de Beijing, pero no, resulta que es una ciudad española la que, por el momento, ocupa el primer puesto de esta lista que sigue estando viva: en el sentido de que se trata de una lista abierta en la que cada año se incorporan nuevos bienes de valor universal excepcional.
La ciudad de España con más Patrimonios de la Humanidad del mundo
Se trata de Córdoba, considerada hasta la fecha como la ciudad con más reconocimientos de la Unesco de todo el mundo. Y es que son cuatro las inscripciones con las que la ciudad andaluza aparece en este valiosísimo listado.
La mezquita-catedral
La Gran Mezquita es la imponente construcción supuso la entrada de Córdoba en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en 1984. Y sobran los motivos para que así fuera: levantado en el año 785, se trata del monumento más importante de todo el Occidente islámico, y uno de los más asombrosos del mundo. Su estilo arquitectónico transita desde el omeya, al gótico, renacentista y barroco del siglo XIII, momento en el que la gran mezquita musulmana pasó a convertirse en catedral cristiana. Se sabe que llegó a ocupar un área de 23400 metros cuadrados, lo que la convirtió en la segunda mezquita más grande del mundo en superficie, sólo por detrás de la Gran Mezquita de La Meca. De todas sus zonas: el gran patio o sahn porticado, que es donde se levanta el alminar, y la sala de oración o haram, un gran espacio interior estructurado en columnas y arcadas bicolores que componen la imagen más universal de la mezquita de Córdoba.
Centro histórico
Una década después del reconocimiento de la mezquita, llegó esta ampliación en 1994, integrando todo el centro histórico de Córdoba dentro del reconocimiento patrimonial de la Unesco. Y no es para menos: el periodo de esplendor de Córdoba arrancó en el siglo VIII, tras la conquista de los musulmanes, y fue entonces cuando se levantaron alrededor de 300 mezquitas, además de innumerables palacios y edificios públicos. Fue tal el brillo de la ciudad, que rivalizaba incluso con Damasco, Bagdad o Constantinopla. Más tarde, ya con el rey Fernando III, fue cuando la gran mezquita se transformó en catedral cristiana y se levantaron otros edificios defensivos, como la Torre Fortaleza de la Calahorra o el Alcázar de los Reyes Cristianos, ampliando el valor histórico y patrimonial del centro de la ciudad.
Fiesta de los patios
A comienzos del mes de mayo tiene lugar la Fiesta de los Patios de Córdoba, que también forma parte de la lista del Patrimonio de la Humanidad desde el año 2012. Es ese momento en el que las puertas de viviendas privadas, las casa patio, se abren para que visitantes llegados de cualquier parte del mundo contemplen la belleza de su interior: patios decorados con infinitas plantas y flores de múltiples variedades, cuidadas y mantenidas con cariño desde hace años. El resultado es una explosión de color y aromas único en el mundo. No hay otra cosa igual.
Ciudad califal de Medina-Azahara
La ciudad califal de Medina-Azahara es un yacimiento arqueológico que engloba los majestuosos vestigios de la ciudad palaciega levantada a mediados del siglo X por la misma dinastía que puso en pie la Gran Mezquita, los Omeyas, como sede del califato de Córdoba. Y así fue hasta que casi un siglo después, fue saqueada durante la guerra civil de sucesión a comienzos del siglo XI, guerra que puso fin al poder de los califas. La ciudad, o mejor dicho, lo que quedaba de ella, cayó en el olvido durante ¡más de mil años! Hasta que en el siglo XX fue redescubierta. Calzadas, puentes, sistemas hidráulicos, construcciones y hasta objetos decorativos han llegado hasta nuestros días, lo que nos permite conocer a fondo cómo fue aquella época de máximo esplendor de la civilización islámica occidental de Al-Ándalus.
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