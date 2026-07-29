La ciudad con un Patrimonio de la Humanidad que quedará a oscuras el 12 de agosto: dos minutos de eclipse total entre murallas romanas
La Muralla Romana, Patrimonio de la Humanidad, será el escenario principal para observar el eclipse solar total solar del 12 de agosto.
El verano avanza a su ecuador, y con él se acerca uno de los eventos más importantes del año. No, ya no hablamos del mundial, sino del hito por excelencia de este 2026, el eclipse solar total del próximo 12 de agosto, una cita astronómica sin precedentes que protagonizará los cielos del norte de España, uno de los tres únicos países del mundo donde será visible.
A efectos generales, el eclipse tendrá comienzo a nivel mundial a las 17:34, hora peninsular, llegando a territorio español al atardecer. Aquí su fase principal se desarrollará entre las 19:30 y las 21:30, estando el sol muy bajo en el horizonte oeste, por eso, elegir bien desde dónde verlo será el paso fundamental para asegurarte la mejor anécdota.
La creación de Lucus Augusti
En el noroeste de la península ibérica, en la comunidad de Galicia, el destino perfecto para esta fecha del calendario espera con uno de los despliegues históricos más impresionantes de la región. Ciudad y capital de provincia, Lugo responde como el linde, al norte, del mar Cantábrico; al oeste con La Coruña y Pontevedra y al este con Asturias y León.
Su historia como ciudad romana se remonta a la entonces Lucus Augusti, levantada en torno a los años 14 o 13 a.C. por mandato del general Paulo Fabio Máximo y, a su vez, del emperador César Augusto. Centro político, administrativo y militar por su enclave estratégico en el bastión lateral de la península, servía además como central de control de las explotaciones de oro de la región.
Núcleo de idas y venidas y sala de máquinas del imperio, en el siglo III se decidió crear la que hoy es monumento insignia de la ciudad, la Muralla Romana de Lugo, Patrimonio de la Humanidad desde el año 2000, con más de dos kilómetros de perímetro, 10 puertas, 85 poderosas torres, y un mérito inigualable: es la única fortificación romana en el mundo que conserva su circuito íntegro.
A día de hoy esta estructura continúa siendo transitable, parte fundamental de la vida cotidiana de la ciudad, y será precisamente esta mole (orientada hacia el horizonte, aunque el mar quede a cierta distancia al norte) la que el próximo 12 de agosto podría regalarte el mejor atardecer de tu vida.
Qué ver en tu paso por Lugo
El eclipse tendrá lugar a última hora del día, por lo que aprovecha las horas previas para conocer esta ciudad histórica, porque Lugo es mucho más que una excusa para mirar al cielo.
Su segundo Patrimonio de la Humanidad, la Catedral de Santa María, mezcla en sus muros estilos desde el románico hasta el neoclásico, y cuenta además con el privilegio papal histórico de exponer el Santo Sacramento de forma permanente en el altar mayor, ya sea de día o de noche, dando lugar al sobrenombre por el que se conoce a la urbe: "La Ciudad del Sacramento".
Asimismo, y si tienes la opción de cuadrarlo, te ofrecemos una opción arriesgada para ponerle el broche a la experiencia: El Camino Primitivo, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco dentro de la red del Camino de Santiago. Se trata del primero de ellos, el más antiguo, inaugurado por el rey Alfonso II el Casto en el siglo IX.
Guía práctica
Las horas clave para disfrutar del eclipse serán las 19:31, con el inicio, y el clímax a las 20:28 horas, momento en el que la luna cubrirá el sol formando una oscuridad total durante 1 minuto y 22 segundos. El final del evento se dará cerca de las 21:58 en el océano Atlántico o coincidiendo con la puesta de sol en las islas Baleares.
CONSEJO EXPERTO
Científicos, expertos y divulgadores, como Mar Gómez, meteoróloga y física, recomiendan:
- Usa gafas de eclipse homologadas de ISO 12312-2, en buen estado y sin roturas, arañazos o dobleces.
- Retirar las gafas solo cuando el eclipse sea total, es decir, la luna haya cubierto totalmente al sol. Lo sabrás por la aparición de una "corona de diamantes" alrededor de la esfera, y si no estás seguro, no las retires.
- Las gafas de sol, telescopios, prismáticos o cámaras no valen, puesto que es la misma exposición a través de una lente que no cuenta con los filtros solares específicos. Por supuesto, otras propuestas caseras como radiografías o cristales ahumados, tampoco.
Y por supuesto no puedes dejar Lugo sin probar su oferta gastronómica: pulpo á feira, hervido en caldero de cobre y servido con cachelos, pimentón, un chorrito de aceite y, por supuesto, sobre un plato de madera; caldo galego, empanadacarne de ternera gallega y el lacón con grelos, entre muchos otros platos que conforman una variedad infinita.
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