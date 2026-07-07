Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pueblo escapar calorCatedral IbéricoRomería marítimaJavier AmbrossiRefugio Sandra BarnedaJuan del ValRefugio RozalénSenderismo MadridCapital cigüeñas
instagram

La ciudad a orillas del Atlántico que es ideal para jubilarse: es una de las más baratas de toda la costa española y tiene playas realmente espectaculares

Es el destino ideal para quienes buscan la tranquilidad de un día de baño y largos paseos rodeados de su naturaleza más salvaje.

Esta ciudad de Andalucía es de las mejores para pasar el verano y muy cerquita del Atlántico

Esta ciudad de Andalucía es de las mejores para pasar el verano y muy cerquita del Atlántico / Istock

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Yanira Morte

RRSS WhatsApp
Añádenos en Google

Huelva, una ciudad de Andalucía, es uno de los mejores destinos para jubilarse y además, es reconocido internacionalmente por tener una alta calidad de vida, un clima muy cálido con más de 3.000 horas de sol, y un coste de vida mucho más bajo que otras ciudades situadas en la costa. Esta localidad marinera cuenta con uno de los patrimonios paisajísticos y culturales más importantes de la región.

Motín de Huelva Muelle en la ría de Huelva en Andalucía

Motín de Huelva Muelle en la ría de Huelva en Andalucía / Istock / MEDITERRANEAN

Uno de sus grandes atractivos y por ello, uno de los mejores destinos para nuestros viajeros más mayores son sus playas con más de 120 kilómetros de arena dorada suave donde podrás disfrutar del sol y de su naturaleza sin ningún tipo de preocupación.

Vista aérea con dron Isla Cristina en Huelva, Andalucía, España

Vista aérea con dron Isla Cristina en Huelva, Andalucía, España / Istock / MEDITERRANEAN

Si te apasiona el deporte y la aventura al aire libre, Huelva es el lugar perfecto para ti. Su excelente clima y sus espacios protegidos la hacen un escenario ideal para disfrutar del senderismo, el cicloturismo, la hípica o las tirolinas. Además, la provincia ofrece una amplía red de rutas y senderos que se pueden recorrer a pie, en bicicleta o a caballo y disfrutar de la naturaleza en su estado más puro.

El pueblo más feliz de España está en Andalucía: tiene casi 20.000 habitantes y una playa virgen impresionante

El pueblo más feliz de España está en Andalucía: tiene casi 20.000 habitantes y una playa virgen impresionante

Adriana Fernández

Huelva: las mejores playas de todo el atlántico

Ubicada en Almonte, la Playa de Matalascañas en Huelva, se trata de un extenso arenal de arena dorada de más de 5 kilómetros. Sin duda, es una de las más populares y animadas. Lo que la hace famosa es que está al lado del Parque Nacional de Doñana y tiene un monumento natural único, la Torre de la Higuera, que son los restos de una vieja torre de vigilancia que asoman en medio del mar.

Paisaje en el Parque Nacional de Doñana en Andalucía

Paisaje en el Parque Nacional de Doñana en Andalucía / Istock / Alice Dias Didszoleit

En cambio, si buscas una playa salvaje y aislada en pleno corazón de Doñana, la Playa de Cuesta Maneli en Almonte, es perfecta para ti. Se puede acceder a ella a través de una pasarela de madera de algo más de un kilómetro que atraviesa un impresionante sistema de dunas fósiles. Es un espectacular arenal virgen de 15 kilómetros que destaca por sus aguas cristalinas, su arena fina y por situarse cerca del Acantilado del Asperillo.

Ermita de El Rocío, iglesia de destino de peregrinación en Romería, Almonte de Huelva España

Ermita de El Rocío, iglesia de destino de peregrinación en Romería, Almonte de Huelva España / Istock / MEDITERRANEAN

La Playa de Isla Canela en Ayamonte, es una playa de arena blanca que se extiende unos seis kilómetros por la costa de Huelva, y sin duda es de lo mejor de Ayamonte. Como está en Isla Canela, justo donde desemboca el Guadiana, el mar es supertranquilo y casi no tiene olas. Además, el paisaje está lleno de marismas, cañaverales y dunas que son perfectos para dar paseos larguísimos por la orilla.

playa de Isla Cristina, Huelva, España

playa de Isla Cristina, Huelva, España / Istock / Miguel Alvarez

El Parque Nacional de Doñana: uno de los espacios protegidos más importantes

Sin duda, el Parque Nacional de Doñana es uno de los espacios más importantes del territorio andaluz. Cuenta con una asombrosa biodiversidad, donde encontrarás paisajes completamente diferentes dentro del mismo entorno. Por un lado, las marismas, moldeadas por el río Guadalquivir. En invierno se inundan por completo y en verano se secan completamente, dejando uno de los paisajes más bonitos de la región.

Noticias relacionadas y más

Caballo, el agua potable en el Parque Nacional de Doñana, España

Caballo, el agua potable en el Parque Nacional de Doñana, España / Istock / Jacques van Dinteren

Sin duda, las dunas móviles son otro de los encantos de este parque, un espectáculo visual de arena blanca. Y por último, encontrarás el matorral y los bosques, o más conocidos como el "coto", una zona de pinos piñoneros, alcornoques y arbustos densos.

TEMAS

  1. El pueblo de 350 habitantes ideal para escapar del calor: en el corazón del Valle del Roncal, cerca de la frontera con Francia, está rodeado de infinidad de rutas de senderismo
  2. El refugio de Rozalén (40 años) es el 'pueblo de las cascadas' al que ha vuelto a vivir tras frenar su carrera: 'Necesito estar en mi pueblo, con la gente que quiero
  3. El refugio de Juan del Val y Nuria Roca (55 y 54 años) es un pueblo abulense donde sueñan con envejecer: 'Esta casa es mi lugar favorito del mundo ahora mismo
  4. El refugio de Sandra Barneda (50 años) es el pueblo de su padre, escondido en el Empordà: 'He pasado muchos veranos de mi vida aquí; le tengo un gran cariño
  5. El pueblo de Girona con una playa de agua dulce en plena montaña: casas de piedra, balcones de madera y uno de los rincones más refrescantes del Pirineo catalán
  6. El refugio de Iker Jiménez (53 años) huele a atún rojo y le ha hecho sentir parte de una familia: 'Por vez primera en mi vida estoy abrumado con el cariño y el afecto limpio que yo siento
  7. El refugio de Malú (44 años) en verano es un maravilloso pueblo de origen medieval: en el corazón de la Sierra de Gredos, tiene un impresionante patrimonio histórico y un castillo del siglo XV
  8. Ni el Caminito del Rey, ni las Pasarelas de Relleu: la mejor ruta de senderismo está en Aragón, no es apta para personas con vértigo y la vuelta se hace en kayak

El misterioso pueblo que guardan apenas 70 habitantes: es el punto más aislado de España

El misterioso pueblo que guardan apenas 70 habitantes: es el punto más aislado de España

'La cueva de las maravillas', la gruta más bonita de España

'La cueva de las maravillas', la gruta más bonita de España

Ni el Louvre ni el Coliseo, el edificio más visitado de Europa solo tiene líneas curvas y está en España: "La línea recta pertenece al hombre, la línea curva, a Dios"

Ni el Louvre ni el Coliseo, el edificio más visitado de Europa solo tiene líneas curvas y está en España: "La línea recta pertenece al hombre, la línea curva, a Dios"

La octava isla de Canarias que no tiene ni una sola carretera asfaltada

La octava isla de Canarias que no tiene ni una sola carretera asfaltada

Orbaneja del Castillo, el pueblo que vive dentro de una cascada

Orbaneja del Castillo, el pueblo que vive dentro de una cascada

La ciudad a orillas del Atlántico ideal para jubilarse: es una de las más baratas de toda la costa española

La ciudad a orillas del Atlántico ideal para jubilarse: es una de las más baratas de toda la costa española

El pueblo de Castellón con aguas termales que brotan a 25 grados y un entorno natural de cuento

El pueblo de Castellón con aguas termales que brotan a 25 grados y un entorno natural de cuento

Moguer, la "blanca maravilla" andaluza de Juan Ramón Jiménez

Moguer, la "blanca maravilla" andaluza de Juan Ramón Jiménez