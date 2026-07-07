La ciudad a orillas del Atlántico que es ideal para jubilarse: es una de las más baratas de toda la costa española y tiene playas realmente espectaculares

Huelva, una ciudad de Andalucía, es uno de los mejores destinos para jubilarse y además, es reconocido internacionalmente por tener una alta calidad de vida, un clima muy cálido con más de 3.000 horas de sol, y un coste de vida mucho más bajo que otras ciudades situadas en la costa. Esta localidad marinera cuenta con uno de los patrimonios paisajísticos y culturales más importantes de la región.

Motín de Huelva Muelle en la ría de Huelva en Andalucía / Istock / MEDITERRANEAN

Uno de sus grandes atractivos y por ello, uno de los mejores destinos para nuestros viajeros más mayores son sus playas con más de 120 kilómetros de arena dorada suave donde podrás disfrutar del sol y de su naturaleza sin ningún tipo de preocupación.

Vista aérea con dron Isla Cristina en Huelva, Andalucía, España / Istock / MEDITERRANEAN

Si te apasiona el deporte y la aventura al aire libre, Huelva es el lugar perfecto para ti. Su excelente clima y sus espacios protegidos la hacen un escenario ideal para disfrutar del senderismo, el cicloturismo, la hípica o las tirolinas. Además, la provincia ofrece una amplía red de rutas y senderos que se pueden recorrer a pie, en bicicleta o a caballo y disfrutar de la naturaleza en su estado más puro.

Adriana Fernández

Huelva: las mejores playas de todo el atlántico

Ubicada en Almonte, la Playa de Matalascañas en Huelva, se trata de un extenso arenal de arena dorada de más de 5 kilómetros. Sin duda, es una de las más populares y animadas. Lo que la hace famosa es que está al lado del Parque Nacional de Doñana y tiene un monumento natural único, la Torre de la Higuera, que son los restos de una vieja torre de vigilancia que asoman en medio del mar.

Paisaje en el Parque Nacional de Doñana en Andalucía / Istock / Alice Dias Didszoleit

En cambio, si buscas una playa salvaje y aislada en pleno corazón de Doñana, la Playa de Cuesta Maneli en Almonte, es perfecta para ti. Se puede acceder a ella a través de una pasarela de madera de algo más de un kilómetro que atraviesa un impresionante sistema de dunas fósiles. Es un espectacular arenal virgen de 15 kilómetros que destaca por sus aguas cristalinas, su arena fina y por situarse cerca del Acantilado del Asperillo.

Ermita de El Rocío, iglesia de destino de peregrinación en Romería, Almonte de Huelva España / Istock / MEDITERRANEAN

La Playa de Isla Canela en Ayamonte, es una playa de arena blanca que se extiende unos seis kilómetros por la costa de Huelva, y sin duda es de lo mejor de Ayamonte. Como está en Isla Canela, justo donde desemboca el Guadiana, el mar es supertranquilo y casi no tiene olas. Además, el paisaje está lleno de marismas, cañaverales y dunas que son perfectos para dar paseos larguísimos por la orilla.

playa de Isla Cristina, Huelva, España / Istock / Miguel Alvarez

El Parque Nacional de Doñana: uno de los espacios protegidos más importantes

Sin duda, el Parque Nacional de Doñana es uno de los espacios más importantes del territorio andaluz. Cuenta con una asombrosa biodiversidad, donde encontrarás paisajes completamente diferentes dentro del mismo entorno. Por un lado, las marismas, moldeadas por el río Guadalquivir. En invierno se inundan por completo y en verano se secan completamente, dejando uno de los paisajes más bonitos de la región.

Caballo, el agua potable en el Parque Nacional de Doñana, España / Istock / Jacques van Dinteren

Sin duda, las dunas móviles son otro de los encantos de este parque, un espectáculo visual de arena blanca. Y por último, encontrarás el matorral y los bosques, o más conocidos como el "coto", una zona de pinos piñoneros, alcornoques y arbustos densos.