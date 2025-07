La ciudad del norte de España perfecta para verano: tiene ambiente surfero, un gran legado romano y toda una fiesta alrededor de una bebida popular

Todo aquel que haya pisado territorio Astur sabe que aquí se come mucho y muy bien. Y Gijón no iba a ser menos, la comida en la localidad no es floritura, más bien es cuchara, mar y tradición. Puedes empezar con unas fabes con almejas, seguir con besugo a la espalda o chopa a la sidra, y terminar con arroz con leche requemado o charlota gijonesa. Todo acompañado, claro, por sidra natural escanciada como se debe. La zona del barrio de El Carmen y Fomento es ideal para tapear con ambiente joven y precios razonables. Si quieres un consejo; no le intentes seguir el ritmo a un asturiano... El que avisa no es traidor.