La ciudad del norte de España que nadie conoce y que es perfecta para verano: 4 kilómetros de playa y una de las festividades más coloridas del mundo
Una opción ideal si estás buscando un lugar desconocido y tranquilo al norte de España donde disfrutar de la playa, el sol y la buena comida.
El norte de España es una de las zonas más visitadas en los meses de verano: el clima, la gastronomía y el buen ambiente que se respira en sus calles, crean un entorno perfecto para pasar unas buenas y merecidas vacaciones. Destacan por encima del resto ciudades como Bilbao, Santander o Gijón, que ofrecen a los turistas una experiencia única en un entorno repleto de historia, tradición y cultura. Pero en muchos casos, este tipo de destinos están demasiado masificados y resulta muy difícil poder disfrutar por completo de las vacaciones, aunque aún hay alguna solución.
En la zona norte de nuestro país, aún existen ciudades acogedoras que no todo el mundo conoce, lo que las hace un destino perfecto para poder disfrutar tranquilo de tus vacaciones de verano. Está ubicada en Cantabria muy cerca de la costa, algo que sus habitantes aprovecharon muy bien, pues la ciudad cuenta con un puerto que ha sido fundamental para el progreso de esta a lo largo de los años.
Nos desplazamos al norte de España, concretamente a Cantabria, para hablar de Laredo, capital de la comarca de la Costa Oriental. Laredo es una ciudad que cuenta con aproximadamente 11.000 habitantes y presenta un panorama costero ideal para los amantes del sol y las olas.
Qué ver en Laredo
Sin duda, uno de los lugares más importantes de Laredo es la playa de la Salvé. Destaca principalmente por su tamaño: 4 kilómetros de fina y dorada arena creando un entorno amplio y extenso. La playa de la Salvé es un entorno natural perfectamente cuidado y respetado por cualquiera que la visite, ideal para relajarte y disfrutar del romper de las olas en la arena, aunque también hay hueco para los más aventureros. En la playa se pueden practicar deportes como el surf o el windsurf y además cuenta con una amplia variedad de servicios como duchas, socorrista o áreas de juego para los más pequeños.
Una de las joyas de la arquitectura con la que cuenta la ciudad de Laredo es la Iglesia de Santa María de la Asunción. Esta iglesia está situada en el corazón de la ciudad y fue construido entre los siglos XIII y XVII. Es un imponente templo gótico que destaca por su fachada, su enorme torre y la variedad de detalles que podemos encontrar en su interior. La Iglesia de Santa María de la Asunción es una obra arquitectónica que refleja la importancia que tuvo Laredo en la época de la Edad Media, lo que la convierte en un punto de referencia, tanto de la propia ciudad, como de las localidades de alrededor.
Si tenías pensado visitar Laredo a finales de agosto, estás de suerte, pues ese es el periodo en el que podrás disfrutar de uno de los eventos más coloridos y únicos de la zona: la Batalla de Flores. Este evento reúne a los habitantes de Laredo (y de los pueblos de alrededor), para admirar el paso de las impresionantes carrozas decoradas con flores. Los participantes tratarán de crear la carroza más colorida y vistosa de la ciudad, que cuando es presentada al público junto con el resto de las carrozas, crean un espectáculo visual lleno de color y vida. Esto no es solo una competición, sino que también es una muestra de tradición, cultura y respeto por parte los habitantes de Laredo hacia su ciudad.
Por supuesto, nunca de las actividades que no puede faltar durante tu visita a Laredo es probar su gastronomía local. El norte de España cuenta con una variedad y calidad de productos y platos única en el mundo, y ciudades como Laredo son el ejemplo de ello. Su comida es un reflejo de su esencia y cultura, ofreciendo platos tan tradicionales como las anchoas en salazón, el cocido montañés o el marmitako, un delicioso guiso de bonito con patatas. Los postres tampoco se quedan atrás, y es que una de las elaboraciones más típicas de Laredo son sus corbatas de Unquera, perfectas para endulzar tu viaje a esta ciudad del norte.
Cómo llegar
Para llegar a la ciudad de Laredo, en Cantabria, en caso de salir desde la ciudad de Bilbao la mejor opción es la vía A-8, con un viaje de aproximadamente 50 minutos. Por otro lado, en caso de salir desde el lado contrario en ciudades como Gijón u Oviedo, la carretera A-8 se mantiene como la mejor opción, aunque la duración del viaje es mayor. Este trayecto puede durar alrededor de las 2 horas y 20 minutos hasta Laredo.
