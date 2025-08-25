La ciudad del norte de España que nadie conoce y que es perfecta para verano: 4 kilómetros de playa y una de las festividades más coloridas del mundo

Si tenías pensado visitar Laredo a finales de agosto, estás de suerte, pues ese es el periodo en el que podrás disfrutar de uno de los eventos más coloridos y únicos de la zona: la Batalla de Flores. Este evento reúne a los habitantes de Laredo (y de los pueblos de alrededor), para admirar el paso de las impresionantes carrozas decoradas con flores. Los participantes tratarán de crear la carroza más colorida y vistosa de la ciudad, que cuando es presentada al público junto con el resto de las carrozas, crean un espectáculo visual lleno de color y vida. Esto no es solo una competición, sino que también es una muestra de tradición, cultura y respeto por parte los habitantes de Laredo hacia su ciudad.