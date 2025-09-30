La ciudad del norte de España que tiene la mejor gastronomía de nuestro país: es el destino perfecto para alargar las vacaciones hasta octubre

Uno de los barrios más interesantes de Gijón es el Barrio de Cimadevilla, el más antiguo de la ciudad. Este barrio es ideal para perderte por sus calles repletas de encanto e historia donde destacan diferentes ubicaciones como la Plaza Mayor, la Torre del Reloj, la Plazuela del Marqués o los restos de la antigua Muralla Romana. Esta visita podemos completarla disfrutando de la gastronomía típica de Gijón en algunos de los bares del barrio: la fabada, el cachopo, el chorizo a la sidra son solo algunas de las más típicas elaboraciones de esta ciudad que, sin duda, mejorarán considerablemente la experiencia del viaje.