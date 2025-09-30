La ciudad del norte de España que tiene la mejor gastronomía de nuestro país: es el destino perfecto para alargar las vacaciones hasta octubre
Uno de los mejores destinos vacacionales de España, perfecto para unos días de verano sin calor pero con playa, historia y mucho ambiente.
Son muchos a los que les encanta ir a la playa en los meses de verano, pero no soportan las temperaturas tan elevadas que estamos viendo estos últimos años. En nuestro país tenemos la suerte de contar con una amplia variedad de destinos costeros, cada uno mejor que el anterior: desde las amplias y doradas playas de Valencia, hasta los pueblos costeros con más ambiente de Málaga. Pero existe una ciudad en España que tiene todo lo que hace falta para convertirse en el mejor destino vacacional de nuestro país.
Situada al norte de España, esta ciudad presenta un encanto especial y único que sin duda hará que quieras alargar tus vacaciones por mucho más tiempo. Su gastronomía, las increíbles temperaturas, los espectáculos o la cultura son solo algunos de los argumentos que tiene esta ciudad de Asturias para convencerte de que este debe ser tu próximo destino vacacional.
Bienvenidos a Gijón, en Asturias. Gijón es una de las mejores y más completas ciudades en España. En ella podrás divertirte surfeando en sus increíbles playas, o disfrutando de su casco histórico rodeado de un ambiente único y acogedor.
Qué ver en Gijón
La ciudad de Gijón cuenta con una gran variedad de playas de la mejor calidad posible. Destaca la Playa de San Lorenzo, que va desde la desembocadura del río Piles hasta la Iglesia de San Pedro, aproximadamente 1 kilómetro y medio. La arena de sus orillas es fina y blanca, y su oleaje es perfecto en caso de que busques iniciarte en deportes acuáticos como el surf. En caso de que el clima te lo permita, esta playa es ideal para un paseo tranquilo y relajante, aunque no es la única opción.
Muy próximo a la Playa de San Lorenzo encontramos el Paseo del Muro de San Lorenzo, un recorrido que nos llevará a otras playas y a uno de los sitios más emblemáticos de Gijón: la Escalerona. Esta es una escalera que nos lleva directamente a una de las playas de Gijón y que además cuenta con un termómetro, un barómetro y un medidor de mareas.
Un barrio repleto de historia
Uno de los barrios más interesantes de Gijón es el Barrio de Cimadevilla, el más antiguo de la ciudad. Este barrio es ideal para perderte por sus calles repletas de encanto e historia donde destacan diferentes ubicaciones como la Plaza Mayor, la Torre del Reloj, la Plazuela del Marqués o los restos de la antigua Muralla Romana. Esta visita podemos completarla disfrutando de la gastronomía típica de Gijón en algunos de los bares del barrio: la fabada, el cachopo, el chorizo a la sidra son solo algunas de las más típicas elaboraciones de esta ciudad que, sin duda, mejorarán considerablemente la experiencia del viaje.
El Parque del Cerro es uno de los lugares más importantes y conocidos de Gijón. Este parque es perfecto para un paseo por la tarde para, de esta manera, visitar uno de los monumentos más icónicos de la ciudad, el “Elogio del horizonte”. Esta estructura de hormigón, popularmente conocida como “el váter de King Kong” fue realizada por el escultor vasco Eduardo Chillida en 1990. En este lugar no solo podemos disfrutar de una de las joyas de Gijón, sino que desde lo más alto del parque tendremos una de las mejores vistas a la ciudad.
Lugares que completan la visita
Otros lugares de interés que podemos visitar durante nuestra visita a Gijón son por ejemplo el Jardín Botánico Atlántico de Gijón o el Museo del Pueblo Asturiano. Este último es uno de los museos más importantes, pues busca conservar la memoria del pueblo asturiano. Durante la visita podemos ver hórreos, paneras, casas blasonas o construcciones tradicionales.
Por otro lado, el Jardín Botánico Atlántico de Gijón se encuentra a más de 5 kilómetros del centro de la ciudad y en él se busca estudiar y conservar la flora típica del Atlántico norte. Son aproximadamente 25 hectáreas donde podremos disfrutar de la enorme variedad de vegetación en un entorno natural único en Asturias.
Síguele la pista
Lo último