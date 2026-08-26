La ciudad del norte de España que fascinó a Julio Verne mucho antes de conocerla: “No podéis imaginar nada más admirable que esta bahía, lago inmenso rodeado de montañas”
Una bahía frente al Atlántico en la que dicen hay un tesoro hundido desde hace más de 300 años.
En ‘Veinte mil leguas de viaje submarino’ (publicada en 1869), el Nautilus llega a un lugar remoto de España para recuperar unos tesoros hundidos a comienzos del siglo XVIII. La historia en la que se basa Julio Verne para relatar este episodio de la que, sin duda, es su novela más famosa y popular, es real y sucedió en la ría de Vigo.
Verne no había puesto un pie jamás en Pontevedra, pero la historia que giraba en torno al hundimiento de un cargamento de oro, plata y mercancías procedentes le fascinaba. Sucedió en 1702 cuando una flota de galeones españoles, protegida por barcos franceses, llegó a las costas gallegas desde las Américas.
Lo que dice la historia del hundimiento más famoso de Vigo
Una armada anglo-holandesa atacó la ría de Vigo y destruyó las defensas del estrecho de Rande; la historia cuenta que los marinos hispanofranceses se vieron obligados a incendiar y hundir sus naves para evitar que el enemigo capturara los barcos. Es la Batalla de Rande y, aunque se trata de un suceso real, es precisamente el comienzo de la leyenda: aunque la mayor parte del oro y la plata ya se había bajado de los barcos antes del ataque (al parecer se envió en carros con rumbo a Segovia), hay quien asegura que millones de monedas siguen bajo el fango.
Las expediciones científicas e históricas nunca han encontrado grandes restos de ese tesoro, pero fue este misterio el que inspiró a Verne para mencionar el afamado tesoro en su novela, en un capítulo al que, por cierto, tituló ‘La bahía de Vigo’.
Cuando Verne llegó a Vigo
Tuvieron que pasar casi diez años hasta que Verne por fin visitó Vigo y pudo contemplar, con sus propios ojos, el sitio donde tuvo lugar este episodio histórico. Y flipó. “No podéis imaginar nada más admirable que esta bahía de Vigo, lago inmenso rodeado de montañas…”.
Verne no venía de turismo, ni siquiera tenía planeado pasar por aquí, pero su barco tuvo un problema durante un temporal y tuvo que refugiarse en las costas gallegas. Eso le permitió recorrer la ciudad y la ría, donde permaneció unos cuatro días, según cuentan los historiadores. Además de participar en diferentes eventos de la sociedad viguesa, dice que quedó impresionado por la panorámica que ofrecía el monte O Castro, uno de los escenarios principales de su novela.
La ciudad que Verne imaginó antes de conocerla
La historia no puede ser más novelesca, si tenemos en cuenta el hecho de que Verne ‘imaginó’ la ciudad de Vigo mucho antes de conocerla. Y, al contrario de lo que suele suceder cuando se tienen las expectativas muy altas, no le defraudó. No nos extraña, teniendo en cuenta la ubicación tan privilegiada de la ría y el paisaje tan sugerente entre agua, montañas y pueblos escalonados de manera vertiginosa sobre la costa.
Quien no haya estado nunca en Vigo, se sorprenderá por la sinuosidad de sus carreteras, por los acantilados que parecen caer al mar de manera abrupta y por las playas escondidas entre los pliegues de la ría.
La relevancia de Julio Verne en Vigo es notable, hasta el punto de que existe una estatua en su honor, una escultura en bronce que presenta al escritor sentado sobre un calamar gigante (en honor al ‘Nautilus’) y que está situada en el Paseo de las Avenidas de la ciudad, junto a los jardines de Montero Ríos y frente al puerto deportivo.
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