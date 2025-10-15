La ciudad del norte de España elegida como la mejor ciudad para irse de tapas: a orillas del río Ebro, el Camino de Santiago transcurre por ella

Con entrada por la calle Barriocepo, fue construida entre los años 1513 y 1527, lo que la convierte en la iglesia más antigua de la ciudad. Su fachada está coronada por una escultura del apóstol a caballo, con fecha de 1663, mientras que en su interior se halla el retablo mayor, el cual muestra escenas de su vida: Santiago a caballo ante el obispo Esteban de Coimbra, su degollación, el traslado de sus restos a Galicia, o la aparición de la Virgen del Pilar al Santo.